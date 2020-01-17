圖文／鏡週刊

仁寶副董事長陳瑞聰今天晚間帶著夫人李敏芳一起出席尾牙活動，對於陳瑞聰帶小三美容師去日本泡湯偷情事件，李敏芳首度打破沉默對本刊記者說，「我選擇放下。」

仁寶副董事長陳瑞聰日前帶小三美容師陳姓女子赴日本泡湯偷情被本刊直擊，今天陳瑞聰老婆李敏芳在出席仁寶尾牙時，首度對記者開朗的回應表示，「我選擇放下，過去就過去了，不然怎麼辦？這也是給我的警惕。」

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陳瑞聰是在去年12月帶著小三到日本東北泡湯5日遊，2人先是在宮城縣的藏王溫泉飯店「大根之花」住兩晚，後來轉往東京住高檔飯店安縵，兩人也一起去吃了超難訂到位子的米其林餐廳－SUGALABO，但是李敏芳在本刊報導出刊前完全不知情，還開心的到機場接陳瑞聰。

今天晚上李敏芳在仁寶尾牙場子首度公開和陳瑞聰一起露面，記者趨前遞上名片時，李敏芳立刻對記者說：「是你們拍到的吼！」隨後又問記者，「有沒有人提供資金讓你們拍？」記者回答有人提供資料，沒有人提供資金後，李敏芳就把名片遞給陳瑞聰看，心情看起來已經平復，並未顯露出不高興的表情。

在本刊披露陳瑞聰帶小三美容師（九號，代號美九）赴日本泡湯偷情後，科技界議論紛紛，原本外界揣測，陳瑞聰為避免失焦，可能缺席仁寶尾牙，出人意料之外的是，陳瑞聰不但親自出席尾牙和記者會，老婆李敏芳也一起出席尾牙，2個人還一起手牽手敬酒，展現大器的胸懷。



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