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理財周刊／選後行情續燒　嚴防類股快速輪動

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑．方鈞

Ｑ：台股在創了12,197高點後，連跌四天，總計400多點，跌破萬二大關，嚇壞投資朋友，以為台股就此完蛋，好在國際市場美股止跌，外資偕同內資加碼買進，穩住這場恐慌，越到高點，越是如履薄冰，如今，選舉已經結束，台股後勢是否依然可期？

Ａ：觀察一月十三日選後外資籌碼流向，未平倉口數增加一一八三口，呈現小幅增長，加權指數早盤在金融股表態慶祝下，終場以一二一一三點作收，成交量一四二六億元，拉尾盤態勢明顯，依外資及尾盤拉紅狀態，台股多頭格局尚未結束，未來有機會續攻挑戰高點。

近日外資買超前幾大股票不再以權值股占主要大宗，跌深的電子股、5G概念股或是金融股成為外資最愛，權值股領頭是加權指數能夠創高關鍵，但創高後維持不跌則需各類股輪動，等所有資金到位後才會有新一波的行情。

請繼續往下閱讀...

附圖是近六個月外資期貨，由去年十二月中開始可以發現，外資未平倉淨額下降，股價卻不停上漲創高，這表示十二月底拉抬並非外資所為，截至二○二○年一月初，外資持倉並沒有恢復到之前下降水準(橘色虛線及橘色圓圈中間還有差距)，故接下來外資未平倉淨額是否跟上加權指數漲幅，是值得觀察的一大重點，假使兩者相互背離，那未來台股操作難度極高，類股將快速輪動，只能短進短出狙擊。

年關將至，外資要大量留倉台股機率不大，投資朋友要嚴防個股劇烈震盪，尤其是漲多權值股切勿再追高，筆者建議，在封關前，持股比例不要超過五○％，盡量持有現金在身，等到有更好投資機會再進場布局，目前以靜制動方為上策。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1012期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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