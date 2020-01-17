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先探／封關前個股擺出強勢高姿態

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（圖／先探投資週刊 提供）

去年表現良好的台股中，盤面上的黑馬除了台積電、聯發科外，依舊有些個股如：瑞昱、緯穎，表現相對強勢，若再搭配基本面，後勁不可小覷。

文／劉瓊雯

台股在二○一九年漲勢驚人，加權指數從年初的九三一九點起漲，到十二月三十一日最後交易日以一一九九七．一四點作收，全年上漲超過二○○○點，創十年來最大漲點，漲幅逾二五％，整體表現相對於亞洲股市，可說是相當亮眼。

隨著二○二○年的來臨，雖然台股在一開始的前幾個交易日，受到國際上各種消息面影響，呈現震盪走勢，不過，在盤面上依舊有些個股的股價表現，受惠於產業前景正向，在一九年的表現上已相當亮眼，絲毫不受國際上各種消息面影響，若再搭配營收、獲利等基本面的表現，有機會成為二○二○年來相當強勢的族群個股之一。

請繼續往下閱讀...

瑞昱受惠於５Ｇ題材

回顧一九年整年，台股中表現強勢的黑馬除了晶圓代工大廠台積電之外，可說是非ＩＣ設計大廠聯發科莫屬，聯發科在５Ｇ的題材加持下，一九年的走勢相當強勁，從年初的二一七元，短短不到一年，股價漲幅超過一倍，攀升至最高點四六四元。可以看到與聯發科相同為ＩＣ設計的另一大廠瑞昱，同樣受惠於５Ｇ題材熱燒，一九年全年股價表現也是相當亮眼，在上半年股價表現後，下半年開始維持橫盤整理，隨著５Ｇ、物聯網應用帶起下一代WiFi 6新技術，瑞昱已針對WiFi 6開出新晶片規劃，在今年上半年，將有筆電客戶先行導入，預計下半年開始小量出貨；營收方面，瑞昱在網通晶片的出貨暢旺以及真無線藍牙耳機晶片的出貨回升下，帶動營收維持高檔水準，一九年第四季營收達一六六．八四億元，季增四％，創單季歷史新高紀錄，十二月單月營收來到五五．一四億元，月增○．五％，年增四○．四％，全年營收首度突破六○○億元大關，達六○七．四四億元，成長三二．六一％，創歷史新高。

而同為ＩＣ設計的愛普，為從事記憶體相關ＩＣ設計的廠商，在近期股價表現也相當強勢，從一九年十一月底四六元開始起漲，並不斷往百元大關挺進，二○二○年一月十五日盤中最高點來到一○四．五元，最後收在九八．五元，大漲超過一倍以上，展望二○二○年，隨著５Ｇ商轉，記憶體產業可望全面回溫，而愛普主要兩大產品線以LPDDR2/3和類靜態隨機存取記憶體（PSRAM）為主，在市況回穩下，以及愛普在記憶體設計服務及技術授權業務已經成功獲得人工智慧（ＡＩ）、高效運算（ＨＰＣ）等客戶採用，有助推進後市營運表現。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2074期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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