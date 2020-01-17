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斥資3368億！檳州「填海計畫」引漁民反彈　首長：沒其他方案

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▲沈志勤。（圖／翻攝自Facebook／Sim Tze Tzin 沈志勤）

▲農業與農基工業部副部長沈志勤。（圖／翻攝自Facebook／Sim Tze Tzin 沈志勤）

實習記者曾筠淇／綜合報導

馬來西亞檳州（Penang）的填海計畫耗資了460億令吉（約新台幣3368億元），龐大的花費引來不少爭議。南部的這個填海計畫很可能會破壞海洋生態，並影響漁民收入，只是即便如此，這個填海計畫的決定權仍落在檳州政府，聯邦政府不管支持或反對，也都無法插手。

據《光華日報》報導，馬來西亞農業與農基工業部副部長沈志勤表示，南部的填海計畫將會破壞海洋生態，且還會影響到當地漁民的收入，因此他並不支持檳州的填海計畫。雖然他預計在近期與州政府會面，並為漁民發聲，但由於填海計畫的決定權仍在檳州政府手中，所以聯邦政府也難以干涉。

▲曹觀友。（圖／翻攝自Facebook／Chow Kon Yeow 曹觀友）

▲檳州首長曹觀友。（圖／翻攝自Facebook／Chow Kon Yeow 曹觀友）

沈志勤透露，他曾建議檳州首長曹觀友，應有其他更合適的地點能夠填海。不過曹觀友則回應，檳州的土地實在不夠，為了發展輕快鐵，已經沒有其他選擇、沒有更合適的地點能夠填海。

不過沈志勤仍承諾，他還是會將漁民的心聲傳達給州政府，並協助漁民可以到更遠的地方捕魚，也會討論是否能夠提供給漁民更好的船隻，努力解決疑慮及問題。

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