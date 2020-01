Nissan 近日推出 2020 年式美規 Leaf ,將 Nissan Safety Shield 360 安全科技列為全車系標準配備,並更新 Canto 行人警示系統的聲音及音量,全車系分為搭載 40kWh 電池模組的 S 及 SV ,以及搭載 62kWh 電池模組的 S Plus 、 SL Plus 及 SV Plus 共計 6 款車型,建議售價 31,600~43,900 美元起 (約合新台幣 94.5~131.2 萬元起) 。