領錢超方便！台灣ATM密度是亞洲平均3倍　每10萬人有157台ATM

▲金管會公布普惠金融指標最新統計，台灣每10萬成年人擁有157台ATM。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（16）日公布普惠金融指標最新統計，截至2019年10月底，台灣每10萬成年人擁有157台ATM（自動櫃員機），也是亞洲平均數的3倍，代表台灣ATM密集度相當高。

金管會日前宣示推動「我國普惠金融衡量指標」，從金融服務可及性、使用性及品質共3面向，評估目前普惠金融發展狀況及政策執行成效，初期訂定21項衡量指標，期許台灣金融市場的服務，能夠更貼近民眾及企業所需。

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金管會銀行局副局長莊琇媛表示，截至2019年10月底，台灣每10萬成年人擁有157台ATM，也是亞洲平均51.8台的3倍。

另觀察亞洲鄰近國家情形，日本每10萬成年人擁有127.59台ATM，而新加坡有66.46台ATM，香港則有51.8台ATM。

至於商業銀行分支家數，到去年10月底為止，台灣每10萬成年人擁有17.6家商業銀行分支機構，也高於亞洲平均9.1家，而其他亞洲鄰近國家，日本每10萬成年人則有34.1家商業銀行分支機構，香港也有21.2家，新加坡只有8.4家。

莊琇媛指出，每10萬成年人擁有的商業銀行分支機構家數，主要是採取世界銀行的定義，因此台灣的郵局、信合社、農漁會信用部等，皆不在計算範圍之內。

至於數位金融普及方面，台灣每10萬成年人行動交易筆數，到去年10月底為止，一共有75萬8,566筆，而每千位成年人未償還款筆數則有577筆，顯示民眾向銀行貸款比率超過50%，代表取得貸款的容易度。