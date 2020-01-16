金管會出招抓肥貓！　824家上市櫃公司小心要揭露董監酬勞

▲金管會今天修正草案，上市櫃公司未來只要符合3條件，就必須揭露個別董監事酬勞。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為揪出績效不佳卻坐領高薪的肥貓，金管會今（16）日再度修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，擴大到近3年曾虧損、公司治理評鑑後20%者及非主管員工平均薪資不到50萬元等範圍都必須揭露個別董監事薪酬，預計今（2020）年股東會開始，上市櫃公司須依新規定在年報進行揭露。

金管會今天發布修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」及「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」部分條文修正草案，這次修正共有3大重點，首先是「強化公司治理運作情形的揭露」，增訂公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施，目前共有566家上市櫃公司董總是同一人。

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再者是「促進董事、監察人與高階經理人酬金資訊透明化及合理訂定」，目前上市櫃公司董監事薪酬採級距的方式揭露，未來將從現行的8個級距修正為10個級距，同時為了強化虧損公司的董事及監察人酬金揭露，增訂揭露個別董事及監察人的酬金，主要新增個別揭露董監事的條件有3個，包括近3年度曾虧損者、上市櫃公司治理評鑑不佳（被列為最後20%或未受評者、公司停止買賣或變更交易者）、上市櫃非主管員工平均薪資低於50萬元。

金管會證期局官員表示，以2018年年報往前回推，按照現行2年標準會有564家需要揭露個別董監事酬勞，未來一旦新規定上路，將會有824家需要個別揭露。

最後是「提升非財務性資訊的揭露品質」，公司及其內部人員受處罰的資訊揭露，金管會官員指出，過去許多公司沒有揭露，若處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響，就必須評估、說明並揭露。