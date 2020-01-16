中美貿易戰紛爭仍在　南亞董座吳嘉昭提4大方向因應　

▲南亞董事長吳嘉昭。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑集團旗下南亞公司今（16）日舉辦尾牙，會中南亞董事長吳嘉昭指出，去年化工整年都不好，尤其是中國大陸的擴充速度相當快，再加上中美貿易戰紛爭未平等因素，想讓化工「翻身」他也提出4大方向因應。

南亞去年因為主要各產品市場供給大多增加或持平，而因競爭激烈、產品價格偏低，部份產線不敷成本而停車減產，導致營收減少。其中以化工產品(EG及BPA為主)減少最多，其次為聚酯產品。全年稅後純益230.69億元，年減56.2%，衰退幅度是四寶最大，每股純益2.91元。

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吳嘉昭說，去年是相當不好的一年，中美貿易戰影響全球市場信心，而展望今年，全球仍受到在貿易戰、科技戰、匯率戰與地緣政治的影響，而第1季受到春節假期影響，1月營收會較去年12月衰退，產品價格見不到上漲空間，第1季也會比第4季衰退。

不過，吳嘉昭也提出4大方向因應，首先，他認為要先擴充市場，讓產能增加，去年化工產品雖然停產、減產，但今年會逐漸復工，因此今年一定要超過去年的水準。

再來則是研究開發，朝高質化、差異化的方向努力，特別是南亞是加工業，研發就更為重要，像是南亞的電子材料高質化銷售佔比3成左右，獲利比重卻超過5成。

第3是循環經濟的推動，吳嘉昭說，透過執行減量再利用，追求低耗能、高利用，為公司創造利益，而第4是製程優化，這也是近2、3年來推動的重點。他透露，因去年積極推動AI人工智慧的影像檢測，提升、管控產品的品質，也減少費用，加上大數據的處理應用讓製程更加優化，這些都有很好的成績。

吳嘉昭說，今年的情勢仍舊會有點混亂，因為美國總統的態度相當多變，且化工產品正面臨中國大量擴增產能，都是今年相當重大的挑戰，因此聚酯、塑膠加工品必須要努力追求高質化、差異化，環保材料也要創造新的利益。

最後，吳嘉昭也說，電子材料方面，5G發展比想像的更快，要導入先進的材料來應付5G時代的來臨，希望電子材料研發要更努力，而電子材料的加持之下，今年的利潤應該不會比去年差。