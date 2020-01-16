傳台積電遭華府施壓赴美設廠　董事長劉德音：一切看客戶需求

▲台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

外媒報導，美國華府正加強施壓台積電赴美國生產軍用晶片，為此，美國官員並在日前總統大選前，與台積電多次通話。台積電董事長劉德音今（16）日表示，對於赴美設廠，一直有在評估中；對於是否遭美國施壓？他強調，對「施壓」一說不評論，一切看客戶需求。

劉德音表示，儘管政治因素介入，但客戶利益還是我們最優先考慮的，目前還是以維持競爭力，客戶利益為優先，但很明確地是，在台灣生產一定是成本最低、最具競爭力的。再者，軍事晶片屬於特殊產品，大多數產品不包括內。

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近期有外媒報導，美國政府可能將進一步限制台廠出口給華為，將「源於美國技術成分（US control technology）」從原本25%的限制，緊縮至10%。法人提問，位處供應鏈龍頭地位的台積電，有包含華為及其他大客戶，是否會因此受衝擊？

對此，劉德音提出兩點。第一，台積電在產業供應地位是大範圍的（massive），是全世界的代工廠（we are everyones fundry）；第二，絕不違反各國的規範，針對各國的出口規定，會根據產品逐一去評估。

法人並追問，所謂美國來源怎麼定義？台積電代理發言人高孟華說明，所謂的「源於美國技術成分」是根據單一產品做評估（product by product），並非技術。對於出口管制規範的平台，台積電有一個系統，平常會密切觀察各國的出口規範，隨時更新平台系統，並且密切和客戶溝通。