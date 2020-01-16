　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

轉向電商　音響大廠Bose關閉歐美日澳119家直營店

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Bose。（圖／達志影像／美聯社）

▲Bose將在未來幾個月內關閉北美、歐洲、澳洲及日本共119家直營門市。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國音響設備製造商Bose於當地時間周三（15日）宣布，將在未來幾個月內關閉北美、歐洲、澳洲及日本共119家直營門市，轉向以電商為主的銷售模式。

Bose於1993年在美國建立了第一家零售店，目前在許多購物中心都有據點，不過據該公司說法，近來已有愈來愈多如耳機、音響等其他產品經由線上商店賣出，因此計畫在未來幾個月內關閉歐美、日本和澳洲的全部119家直營門店，將重點轉移至需求擴大的電商業務。

請繼續往下閱讀...

Bose全球銷售副總裁伯克（Colette Burke）在聲明中指出，起初Bose的零售店是為提供人們體驗，可以試用、諮詢多組件的家庭娛樂系統，「這在當時是個激進的點子，但我們專注於客戶的需求，以及他們的需求在何處。我們現在正在做同樣的事情。」如今客戶需求變了，公司也要進行改變。

關閉門市不可避免地意味著裁員，伯克說：「這一決定影響了我們一些出色的門市團隊。」該公司並未透露受影響人數，不過表示將向受影響員工提供離職協助及遣散費。

而除了北美、歐洲、澳洲及日本共119家直營門市外，其他包括大中華地區、中東地區約130家門市，及位於印度、東南亞及韓國的店面將繼續營業。

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

日盛期貨舉辦「2020春節不打烊活動」　滿8,000口即贈iPhone11 PRO MAX

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

年終獎金別亂揮霍！歷年二月超過九成基金有正報酬　善用投資壯大資產

尋找發票千萬大獎2得主！　幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元快來領獎

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

和碩尾牙最大獎送百萬美系房車　現金獎1人1.2萬元、總獎金上看1.2億元

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

台積電預告本季是最旺淡季　惟外資壓抑股價淡定

新台幣開盤貶值0.5分　以29.96元兌1美元開出

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

日盛期貨舉辦「2020春節不打烊活動」　滿8,000口即贈iPhone11 PRO MAX

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

年終獎金別亂揮霍！歷年二月超過九成基金有正報酬　善用投資壯大資產

尋找發票千萬大獎2得主！　幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元快來領獎

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

和碩尾牙最大獎送百萬美系房車　現金獎1人1.2萬元、總獎金上看1.2億元

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

台積電預告本季是最旺淡季　惟外資壓抑股價淡定

新台幣開盤貶值0.5分　以29.96元兌1美元開出

巨人聘任大聯盟首位女助教　娜坎締造歷史

女壘世界排名中華維持第六　美日站穩一二名、中國超車澳洲

日盛期貨舉辦「2020春節不打烊活動」　滿8,000口即贈iPhone11 PRO MAX

散步20分能活更久！「最低運動量」降46%死亡率...各年齡層所需曝

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

財經熱門新聞

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

富比士台灣50大富豪出爐！頂新魏家首次奪冠、郭台銘跌到第四

快訊／5G競標激戰27天1380.81億決標

無懼偷腥被拍　仁寶陳瑞聰與夫人同框

韓國瑜辦公室澄清「不喝酒睡不著」非事實　爆料人謝金河回應了

仁寶尾牙席開826桌　總獎金3000萬元起跳

先探／抱股過年清單

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

國民年金6大給付調漲　年增1728元最快2月底入帳

中華電搶下5G最大頻寬　總座郭水義：資費多元化、拼第三季商轉

鴻海電動車布局邁一大步　攜手飛雅特克萊斯勒設立合資公司

限定刮刮樂中獎率100%　10個頭獎300萬

保全監視系統無法連上線　中興保全：個資未外洩、未必是駭客所為

尋找發票千萬大獎2得主！幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元

更多熱門

相關新聞

東森購物12月營收衝上全年最高峰

東森購物12月營收衝上全年最高峰

東森購物，今年12月營收19.6億，為全年最高，同時創下近10年新高，較同期成長19%。東森購物12月營收以網路和電話行銷成長幅度最大，網路12月營收5.6億元，YOY成長達 34%。電話行銷12月營收4.2億元、YOY成長為35%，均創下歷史新高。

東森幣推出近1年半　發行54億成「幣王」

東森幣推出近1年半　發行54億成「幣王」

電商人妻到世新談升級行銷

電商人妻到世新談升級行銷

電商消費者個資外洩前五名公布！美咖、訂房網都上榜

電商消費者個資外洩前五名公布！美咖、訂房網都上榜

超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

超商取貨遭詐騙！收到取貨簡訊先等等　掌握2大重點守住荷包

關鍵字：

Bose電商

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面