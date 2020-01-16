轉向電商　音響大廠Bose關閉歐美日澳119家直營店

▲Bose將在未來幾個月內關閉北美、歐洲、澳洲及日本共119家直營門市。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國音響設備製造商Bose於當地時間周三（15日）宣布，將在未來幾個月內關閉北美、歐洲、澳洲及日本共119家直營門市，轉向以電商為主的銷售模式。

Bose於1993年在美國建立了第一家零售店，目前在許多購物中心都有據點，不過據該公司說法，近來已有愈來愈多如耳機、音響等其他產品經由線上商店賣出，因此計畫在未來幾個月內關閉歐美、日本和澳洲的全部119家直營門店，將重點轉移至需求擴大的電商業務。

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Bose全球銷售副總裁伯克（Colette Burke）在聲明中指出，起初Bose的零售店是為提供人們體驗，可以試用、諮詢多組件的家庭娛樂系統，「這在當時是個激進的點子，但我們專注於客戶的需求，以及他們的需求在何處。我們現在正在做同樣的事情。」如今客戶需求變了，公司也要進行改變。

關閉門市不可避免地意味著裁員，伯克說：「這一決定影響了我們一些出色的門市團隊。」該公司並未透露受影響人數，不過表示將向受影響員工提供離職協助及遣散費。

而除了北美、歐洲、澳洲及日本共119家直營門市外，其他包括大中華地區、中東地區約130家門市，及位於印度、東南亞及韓國的店面將繼續營業。