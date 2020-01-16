「2020世界之星：數位新創事業決選」登場　5年內在美IPO

▲外貿協會秘書長葉明水(左)。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（16）日指出，由世界公民智庫、外貿協會、遠傳電信、福邦證券、美商栢誠國際共同主辦的「2020世界之星：數位新創事業決選」，將於1月18日在台北國際會議中心登場。將選出具發展潛力之準獨角獸，媒合投資機會，更將於5月透過外貿協會安排前往新創之國以色列，對接世界級企業及加速器，並將由世界公民智庫安排，協助新創於5年內在美國IPO。

貿協表示，選拔自去年11月展開，從128家新創進行初選，脫穎而出的14家新創將角逐6個準獨角獸名額。入圍的14家新創領域涵蓋Fintech、AI、生技醫療、IoT等，將在1月18日決選發表會中一較高下。

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這次的評審更是更是新創圈指標性代表，包含台大經濟系林建甫名譽教授、遠傳電信李聖珉策略長、八達創新科技姚立和董事長、Gartner廖銘仁總經理、宏盛建設陸永富總經理、和通創投張人壽資深副總及領濤新創楊正秋董事長。數位國家總會常務委員田德揚醫師、福邦證券林火燈董事長及台大工管系游張松教授亦將擔任評委。

外貿協會葉明水秘書長將在活動開幕時進行演講，以「台灣新創生態系現況&外貿協會推動新創策略作法」為題，外貿協會在培植新創事業優勢為全球63個海外據點積極開發案源，協助台灣新創海外拓展，同時引進國際新創，幫助台灣企業技術升級。為強化跨領域整合創新，外貿協會在新創的扶植，定位為Accelerator+，從國際鏈結、大企業媒合、資金提供新創一站式服務，加速新創邁向成功最後一哩路。

另外，廣達集團林百里董事長，將分享台灣的數位國家轉型策略。為協助新創習取創新之國以色列之創業精神，並特邀請駐台北以色列經濟貿易辦事處代表Tslil Lahav處長，分享Israel and Taiwan Sources of Innovation。活動精采可期，歡迎新創圈的朋友共襄盛舉。