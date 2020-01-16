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台灣之星總座呼籲：希望政府用部分標金協助未來5G網路佈建

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▲▼台灣之星總經理賴弦五。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣之星總經理賴弦五。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣之星在此次的5G競標中，號稱以單位頻段單價最低(49.27億/10MHz)之姿確認取得3.5GHz黃金頻段(40MHz)，標金合計197.08億元；不過面對此次5G 3.5GHz頻段單位標金創下「全球最高」，台灣之星總座賴弦五希望政府能將部分標金用來協助未來5G網路的佈建，讓產業得以加速發展、消費者提早享有5G服務。

另外，台灣之星也表示，該公司以單位頻段單價最低之姿確認取得3.5GHz黃金頻段40MHz頻寬，標金合計197.08億元，執照期限自核發執照日起至2040年底，5G入場門票正式到手，以NCC公告截至2019/11的各家總用戶數來看，台灣之星每位用戶可享有的個人頻寬資源是業界最大，此為兼顧用戶利益、公司發展及股東權益下的最佳結果。

請繼續往下閱讀...

賴弦五指出，待兩階段5G競標程序皆完成後，將依規定啟動5G網路佈建，擴大網路容量、提升整體網路品質，發揮「最高CP值、服務好、專業佳」價值主張，用心傾聽消費者和企業用戶需求，持續提供高品質的行動通訊服務與使用體驗，以確保在4G時代所建立的市場有效競爭可以延續至5G時代，做好電信市場的關鍵制衡和進步的力量。

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