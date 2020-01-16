台積電估Q1營收逾3000億元、成「最旺淡季」　全年估成長兩成　

▲台積電2019年第4季法說會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（16）日公布去（2019）年第四季營運報告，釋出今（2020）年第一季財務預測，儘管受到行動裝置產品季節性因素影響，第一季合併營收依然強勁，預計介於102億美元到103億美元之間，若以新台幣29.9元兌1美元匯率假設，第一季營收預估介於3049.8億元到3079.7億元之間。

根據台積電對第一季營收預估，若以新台幣29.9元兌1美元匯率計算，在3049.8億元到3079.7億元之間，約季減2.9%到3.8%，毛利率介於48.5%到50.5%之間，營業利益率預計介於37.5%到39.5%之間。從營收規模來看，由於季減幅度遠低於往年，法人預期，第一季將成為歷年來「最旺淡季」。

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此外，台積電預告，今（2020）年的資本支出預估將介於150億美元到160億美元之間，比去（2019）年140億美元到150億美元有個位數增幅，繼去年後，資本支出將再創歷年新高，連兩年創高。

資本支出再調高，劉德音指出，其中有80%用於先進製程，10%用於先進封裝，另一10%則用於特殊製程（含光罩）。其中，資本支出會再調高，主要是因為今年多投入在特殊製程和先進封裝部分。台積電說明，特殊製程領域涵蓋廣泛，包含CMOS（影像感測）、Ultra low power（超低功號）、Pimic（電源管理IC）需求增加，都是注入今年特殊製程的原因。

展望全年，台積電總裁魏哲家指出，受到5G升級帶動智慧手機、高效能運算（HPC）兩大主力帶動今年半導體需求，全球半導體不僅揮別去年的低迷景氣，今年將成長8%；其中晶圓代工部分更旺，年成長17%；魏哲家強調，台積電將會優於全球表現。法人指出，自中美貿易戰開打近三年以來，半導體年成長17%為進入中美貿易戰期間最高增幅，台積電又優於全球，預估台積電今年全年成長可望達到2成。

從台積電四大平台來看，劉德音指出，台積電在智慧手機業務今年會成長20%，HPC成長20% ，IOT和車用則成長中十位數（mid-teen）。