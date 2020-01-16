仁寶今年力拚業績雙位數成長　總座翁宗斌：提升獲利為目標

▲左起為仁寶總經理翁宗斌、董事長許勝雄、副董陳瑞聰。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

仁寶（2324）今（16）日在南港展覽館舉辦2020旺年會，會前由董事長許勝雄、副董事長陳瑞聰和總經理翁宗斌主持記者會，翁宗斌談到營運展望表示，中美簽署第一階段協議，雖然威脅仍在，但是今年大環境變好，目標力拚今年業績雙位數成長，並以提升獲利為目標。

翁宗斌表示，仁寶2019年的整體表現，出貨數量成長近12%，達9200萬台創歷史新高，不僅PC有雙位數成長，伺服器和穿戴裝置也有倍數成長，全力衝刺的車用也是高成長，而且已經開始獲利，整體2019年營收9804億元同樣創歷史新高。

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翁宗斌指出，去年全球PC出貨量約1.6億台，其中仁寶就出貨4000多萬台，市佔率達25.65％，等於每四台電腦就有一台是由仁寶生產，但是受到今年英特爾CPU缺貨影響，預計缺貨情況超乎業界預期，可能至少缺貨到年底，因此保守看待今年NB的出貨量僅持平。

全球布局方面，翁宗斌表示，中美貿易戰緩和之後，動作可以緩慢下來，但是台灣和越南工廠的布局仍會按照原本的計畫，只是有更多時間可以做長期規劃，因為非PC產品，像是穿戴裝置、智慧手機與智慧音箱的關稅仍在，因此還會持續往外遷移。

翁宗斌指出，仁寶還將持續投入智慧醫療領域，像是幹細胞、腦波偵測、醫療診所、移動超音波等醫療與服務，並以台灣日間照護系統為例，目前全台有70%的軟體都是使用仁寶的產品，期望未來可以從硬體製造朝向系統服務前進。

展望2020年， 翁宗斌表示，中美簽署第一階段協議，代表貿易戰比較緩和，但是第二階段的威脅仍在，所以整體大環境比較好，目標力拚今年業績雙位數成長，並以提升獲利為目標，更將透過數位化、自動化與AI來改善流程，增加競爭力與獲利。

5G和AI方面，翁宗斌指出，仁寶5G模組設計技術領先台灣業界，目前已經拿到中國大陸2家電信商的訂單，強調仁寶已經準備好，並將AI應用在集團業務發展，朝向系統服務發展，而且是仁寶今年發展的重點，預計將成為未來成長的重要動能。

仁寶今年尾牙以「凝聚仁量・智霸全球」為主題，晚會由黃子佼和瑪麗擔綱主持，表演歌手有田馥甄、孫盛希、Gail、八三么，席開826桌創歷年新高，員工數突破8000人，至於總計將發出多少獎金，許勝雄表示，一定不會低於去年，而且要看全場氣氛來決定加碼額度。