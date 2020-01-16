　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／半導體族群　熱潮不退

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

近百家上市櫃公司2019年12月營收創歷史新高，其中不乏元月以來法人加碼而股價未漲的個股，未來法人會不會持續買超，值得密切追蹤。

文／馮泉富

近期台股在美股NASDAQ指數、費城半導體指數連續創歷史新高的背景下，扭轉頹勢站回月線，以震盪盤堅方式持續攻堅而上。本波攻勢除了有美股的示範效果以外，另一主要原因是受惠於源源不絕之熱錢湧入。

熱錢湧入態勢不變　 資金行情不易終止

請繼續往下閱讀...

觀察元旦過後的新台幣兌美元匯率走勢，多日盤中突破三十整數關卡，央行雖於收盤努力避免新台幣升幅過大，最終仍舊不敵大量資金湧入，上市櫃公司年關的新台幣需求也成了新台幣加重升值的推手，截稿前已來到約二九．八九／美元。

由於本波的資金移動主要為流向全球新興市場，不只是台灣，全亞洲新興市場貨幣皆呈現升值走勢，尤其中美貿易第一階段協議簽署在即，人民幣異常強勢。

因此，除非再爆發新的重大利空，否則新台幣兌美元匯率二字頭有可能成為常態，且升值趨勢未扭轉前，資金將持續滯留台灣，對應於股市，族群輪漲的態勢則不易終止。

當然，股市不可能只漲不跌，我們要表達的是，以資金面而言，目前沒有重大危機。就指數的部分，在資金尚未退潮的背景下，多方走勢可望延續，只剩上揚角度之問題，觀察重點為新台幣匯率與外資買超力道。外資買超積極，指數就推的快，外資買超縮減，指數則推得慢。

市場氛圍樂觀 拉動估值上修

日前白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美協議文本翻譯工作進展十分良好，中美第一階段協議可望於一月十五日簽署；中國商務部也宣佈，中國國務院副總理劉鶴將率團訪美，與美方完成簽署第一階段貿易協議。這樣的樂觀氛圍促使市場風險偏好拉高，法人機構也紛紛調升美股估值。

根據渣打國際商業銀行日前發布的二○二○年全球投資市場展望，其預估美國企業二○二○年獲利成長可達九％，道瓊工業指數可望挑戰三萬點。法國巴黎銀行財富管理部門對全球股市的觀點，從「中性」上調至「正面」，主因是貨幣環境有利於股市，股市一直存在大規模資金流入的利多。

花旗集團的熊市指標顯示，目前十八項熊市指標中僅四項示警，相對於二○○○年十七項示警與二○○七年十三項示警比較，顯示股市似乎仍未有邁入熊市之疑慮。

另外，二○一九年四月強力看多Apple，且準確命中走勢的科技創投公司Loup Venture共同創辦人蒙斯特（Gene Munster）表示，目前蘋果的本益比約二六倍，仍有調升空間，並樂觀預期蘋果股價可望較日前三一○美元的收盤價再漲五十％。

我們雖然不見得認同，但近期美股走勢的確與景氣基本面有脫鉤的現象，傾向純粹以資金堆砌的方式引導市場估值提升，這對股市長線發展不見得有利，建議投資人需保持戒心。

薪資增長趨緩 美股基本面的灰犀牛須留意

近期資金的力量&風險偏好提升，確實暫時掩蓋了景氣擴張力道不如預期的負面因素，但我們不能視而不見，反而應該當成灰犀牛來持續追蹤，才能規避可能隨時出現的波動風險。

根據新公布的十二月美國非農就業新增人數為為十四．五萬人，遠不及十一月的二五．六萬人，亦不如市場預期之十六萬人，生產及服務部門增速雙雙下滑；其中，生產部門部分，除了建築業增速大幅上升外，其餘開採及製造業皆陷入負增長；而服務部門整體表現較為錯綜，其中批發零售業、休閒旅遊業較前月增加外，其餘項目悉數下滑。

總計二○一九年全年的新增非農就業人數二一○．八萬人，平均每個月增加十七．六萬人；二○一九年中主要新增就業的行業類別中，製造業與零售業相對疲弱，製造業僅新增四．六萬人，遠低於二○一八年的二六．四萬人，主要應是受到美中貿易戰不確定因素的影響，企業對前景有所疑慮，新訂單減少，及關稅提升，企業自然減少人員聘雇以降低成本。

而零售業的新增就業人數已連續兩年大幅減緩，二○一九年僅八五○○人。根據諮詢機構Coresight Research最新調查報告，截至二○一九年十二月十三日，全美實體零售業門店的關閉數量已經達到九三○二家，較二○一八年增加五九％，創下自二○一二年該機構調查這一資料以來的最高。

未來零售業倒閉潮是否會繼續，可能會持續影響零售業的就業變化。眾所周知，就業市場不佳會傳導至薪資成長，進而影響消費，不能不重視。

觀察美國十二月薪資成長概況，月增○．一％，年增率為二．八七％，增速為二○一八年七月以來新低。由行業別來看，生產部門薪資由月增○．二七％下滑至○．二四％，服務部門薪資增速則由月增○．三二％大幅下滑至○．○七％。這樣的數據顯示，未來的消費擴張動能可能縮減，而美國GDP之增長，七成靠消費，對美股而言有負面影響。

台灣出口表現優於預期 台股支撐力道可望提升

至於台股市場，日前摩根士丹利台股策略分析師程世維把台股評價由十七倍本益比拉高到十八倍，推測二○二○年高點為一二八八八點，並表示如果中美貿易衝突淡化、兩岸關係和緩、全球IT產品需求回升，加上預估台股企業獲利年增十三％，台股是有機會上看一四二五五點。

我們不預設立場，外資大膽假設，我們小心求證就好。觀察新公布的十二月台灣出口數據，單月出口值二九四．九億美元，年增率達四％，在電子業旺季已過之下，創下連二紅佳績，累計去年第四季出口八七○．六億美元，創歷年單季新高。與鄰國比較，台灣二○一九年出口減幅一．四％，優於南韓全年減幅一○．三％，也比星、港去年前十一月減幅分別為六％及六．九％還優，全年表現為四小龍最佳。

主要出口市場方面，十二月對大陸(含香港)出口恢復增長是帶動台灣二○一九年十一月及十二月出口恢復成長的主要原因。十二月對中國(含香港)出口較二○一八年同期增加七．一億美元，年增六．二％，因大陸去美化轉單及5G應用擴增等效應，電子零組件增加七．七億美元是主要貢獻；而對美國出口連續四個月出口年增率為高於一○％，且十二月對美國出口金額創單月新高，年增率達一二．九％，其中，資通與視聽產品出口增加四．六億美元是最大成長來源。

進口數據方面，因半導體廠投資先進製程等因素，十二月資本設備進口持續強勁成長，年增六六．三％，使整體第四季資本設備進口年增率為五○．五％，民間投資有利於GDP成長之貢獻。其中，半導體設備進口年增一一七％是拉動整設備進口成長主因。展望二○二○年，統計處認為，由於AI(人工智慧)、5G等產業發展迅速，半導體產業設備進口連二月倍增，可望帶動首季出口值穩健成長，預估第一季出口約可年增四．一％。

關於交易策略的部分，需搭配十二月營收表現來觀察。儘量挑選營收年增率表現好的公司，若遭遇指數波動風險放大時，抗壓性可望相對較強；並避開技術面正乖離過大的公司。如前所述，以台積電為首的半導體族群仍可持續追蹤，次族群則以電子零組件為觀察重點，並以營收佳之個股為條件，相對較為事半功倍。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1012期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

年終獎金別亂揮霍！歷年二月超過九成基金有正報酬　善用投資壯大資產

尋找發票千萬大獎2得主！　幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元快來領獎

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

和碩尾牙最大獎送百萬美系房車　現金獎1人1.2萬元、總獎金上看1.2億元

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

台積電預告本季是最旺淡季　惟外資壓抑股價淡定

新台幣開盤貶值0.5分　以29.96元兌1美元開出

美股四大指數齊刷歷史新高！　台股早盤站回12,100點

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

Google台「第一號員工」簡立峰月底退休　營運將轉多主管制

年終獎金別亂揮霍！歷年二月超過九成基金有正報酬　善用投資壯大資產

尋找發票千萬大獎2得主！　幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元快來領獎

台大、成大蟬聯企業最愛公立大學　私校排名翻轉由輔大重新奪冠

和碩尾牙最大獎送百萬美系房車　現金獎1人1.2萬元、總獎金上看1.2億元

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

台積電預告本季是最旺淡季　惟外資壓抑股價淡定

新台幣開盤貶值0.5分　以29.96元兌1美元開出

美股四大指數齊刷歷史新高！　台股早盤站回12,100點

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

載女生烘爐地看夜景5人涼亭休息　妹子頭暈一開口他衝下山：不追了

財經熱門新聞

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

富比士台灣50大富豪出爐！頂新魏家首次奪冠、郭台銘跌到第四

快訊／5G競標激戰27天1380.81億決標

無懼偷腥被拍　仁寶陳瑞聰與夫人同框

韓國瑜辦公室澄清「不喝酒睡不著」非事實　爆料人謝金河回應了

仁寶尾牙席開826桌　總獎金3000萬元起跳

先探／抱股過年清單

飯店龍頭晶華點出小英勝選關鍵　潘思亮：台灣開啟黃金十年

國民年金6大給付調漲　年增1728元最快2月底入帳

中華電搶下5G最大頻寬　總座郭水義：資費多元化、拼第三季商轉

鴻海電動車布局邁一大步　攜手飛雅特克萊斯勒設立合資公司

限定刮刮樂中獎率100%　10個頭獎300萬

保全監視系統無法連上線　中興保全：個資未外洩、未必是駭客所為

尋找發票千萬大獎2得主！幸運兒只花159元買漱口水、電話費619元

更多熱門

相關新聞

理財周刊／年終獎金理財

理財周刊／年終獎金理財

開春以來，受美伊關係緊張影響，全球股市震盪，加上美中貿易又傳出雜音，年前看似賣壓沉重。但台股在大選過後再度攻高，站上一萬兩千點，可望再啟多頭行情。二○一九年台股全年上漲二三％，位居亞洲主要股市第一位，可說是台股的豐收年，平均每位股民賺七十萬，如果你錯過了二○一九年，就不要再錯過二○二○年初的紅包行情。

理財周刊／危老重建整合大哉問？

理財周刊／危老重建整合大哉問？

資金未退潮　回檔莫恐慌

資金未退潮　回檔莫恐慌

理財周刊／金融市場掀波瀾

理財周刊／金融市場掀波瀾

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面