台灣大總座：台5G標金創世界新紀錄、對後續發展感到憂心

▲台灣大總經理林之晨。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G第一階段競標於今（16）日結束，台灣大以304.5億元取得3.5GHz帝王頻段的60MHz頻寬，並以2.06億標到28GHz頻段的200 MHz頻寬；不過對於此次的競標結果，台灣大總座林之晨認為，過高的頻寬經費支出，反而將會造成消費者沉重的負擔；接下來進入第二階段的位置競價，呼籲同業都能以長遠的角度共同健全台灣5G環境，避免再浪擲千金增加後續建設與發展應用的成本，影響消費者權益。

林之晨說明，數量競價得標金，讓此次的金額創下世界新紀錄，這也讓台灣大對後續5G後續發展感到憂心。

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不過，台灣大也強調，等政府再釋出頻譜時，將會在適當時機爭取最適量的頻寬，以發揮頻譜最大效益，為消費者提供最優質的5G服務，同時也將努力為降低5G基站的過度消耗能源問題竭盡心力。

5G第一階段競標經過261回合激烈的數量競價，緊接著第二階段位置競價也將於2/21登場，台灣大也希望同業都能理性看待位置競標，因此，呼籲所有同業在促進整個電信業健康發展的大前提下，努力討論取得共識，避免在位置競價再次浪擲可用於建設與發展應用的寶貴資金。