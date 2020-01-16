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iPhone、華為手機供應商也回台　高明鐵加碼投資8億在台擴產

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▲Apple、華為等手機供應商高明鐵，為就近服務返臺投產的終端客戶，決定擴大投資8億元在台擴產。圖為高明鐵總經理陳志鑫。（圖／記者林淑慧攝）

▲Apple、華為等手機供應商高明鐵，為就近服務返臺投產的終端客戶，決定擴大投資8億元在台擴產。圖為高明鐵總經理陳志鑫。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部今（16）日通過Apple、華為等手機供應商「高明鐵企業」的投資案，為就近服務返臺投產的終端客戶，決定擴大投資8億元，在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區購入自動化機械設備，提高臺灣生產比重。

經濟部投資臺灣事務所今天召開第51次臺商回臺方案、第19次根留臺灣方案聯審會議，通過臺商高明鐵企業及根留臺灣廠商閎康科技、天陽航太，累計3案共將投資新臺幣35億元擴產。

請繼續往下閱讀...

自動化零組件大廠高明鐵企業從黑手模具起家，轉型跨入自動化零組件與模組市場，以高度客製化、95%高自製率創造高競爭優勢，主要終端客戶在手機市場，包辦Apple、華為、OPPO、富士康、群創、新鉅科、小米等多家一線大廠的多鏡頭模組、觸控模組，光是中國大陸客戶即佔營收一半以上。

官員指出，高明鐵的智慧製造方案，廣泛運用在電子與半導體產業中。由於精密滑台、滑軌產品受貿易戰高關稅影響甚鉅，加上貿易戰促使不少臺商回流臺灣，為分散風險決定提高台灣生產比重，此次投資將可達成整廠智慧化目標，帶來50個本國就業機會。

依據統計，「歡迎臺商回臺投資方案」自108年1月1日至今已有169家臺商響應投資約7,158億元，帶來59,148個就業機會。「根留臺灣加速投資行動方案」在108年7月1日上路後，有42家根留臺灣企業投資約936億元，可創造6,869個本國就業機會，加上中小企業方案，目前「投資臺灣3大方案」已帶動339家企業投資約8,641億元，預估創造71,476個本國就業機會。

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