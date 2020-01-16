影／前進美股！分析師首推這幾檔美股ETF　讓巴菲特幫你賺錢

記者陳心怡／台北報導

台灣近年來非常流行買ETF（指數股票型基金），在《雲端最有錢》節目中，資深分析師林成蔭就提到除了台股ETF之外，投資人可以考慮買進美股ETF。

林成蔭表示，最多人知道的就是標普500指數（SPY500），但是它已經漲很多了，因此建議2020年可以留意EZU（iShares MSCI歐元區ETF）、MXI（iShares全球原物料ETF）、XLE（SPDR能源類股ETF）這三檔美股ETF。

雖然歐洲經濟復甦不強，但是EZU去年基期低，所以今年有上漲機會，另外，英國脫歐事件也有望在今年告一段落，可提振歐洲先前低迷景氣；MXI原物料比較類似避險工具，因為像先前中東戰爭一爆發，最先影響到就是原油，因此投資這類公司可避免一些風險。

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「美股警官」施雅棠也認為目前美股已漲不少，因此推薦投資人可留意一檔VT（Vanguard Total World Stock ETF），它有點類似台灣的0050（元大台灣50），VT 追蹤的是 FTSE Global All Cap Index，該指數包含全球 49 個國家，共 8070 檔證券，投資組合包括蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等，還有巴菲特管理的公司波克夏，因此買進 VT，就可以輕鬆請巴菲特幫你賺錢。