確保春節ATM提款、轉帳順暢　銀行留存跨行清算資金提高至2千億元

▲ 民眾春節期間也有機會在ATM領到新鈔。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

為確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，央行表示，已請金融機構留存充足跨行清算資金。於108年1月起提高金融機構日終留存跨行清算資金餘額得抵充存款準備金之比率（簡稱抵充比率）上限至8%；為配合農曆春節期間民眾ATM跨行交易需求，本年春節當月該抵充比率將提高至10%。

本年春節連假7天，依往年紀錄估算，全體金融機構春節期間留存跨行清算資金餘額，將由平日約800億元，提高至2,000億元。

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財金公司已於108年12月函請各金融機構，加強跨行清算資金之監控。金融機構若有臨時性的緊急資金需求，得向財金公司申請自央行增撥跨行清算資金；央行將與財金公司保持密切聯繫，並請其維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

有關金融機構ATM補鈔及資訊系統安全防護等事宜，金管會另已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強補鈔及電子銀行業務運作，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等需求。

在年前，央行為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，已洽請臺灣銀行等8家金融機構選定454個據點，自16日起至22日止辦理新鈔兌換作業。央行於「新鈔兌換據點一覽表」中建立Google地圖連結，另新增以手機掃描QR Code連結，方便民眾於央行官網、臉書及行動APP上輕鬆查詢指定兌鈔據點位置。