仁寶9年發出逾2億紅包！許勝雄肯定員工很會生　看好今年全球經濟樂觀

▲左起為仁寶總經理翁宗斌、董事長許勝雄、副董陳瑞聰。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

仁寶（2324）今（16）日舉辦年終尾牙，董事長許勝雄在會前記者會表示，看好2020年全球經濟樂觀，但是自己比較擔心台灣少子化問題，雖然仁寶9年前就提出生育6萬6紅包，但是去年台灣生育率甚至不到18萬，不過肯定仁寶員工去年生284名寶寶比金寶員工生90個寶寶多。

許勝雄談到，看好2020年全球經濟樂觀，因為2019年全球經濟成長率只有3％，但是今年有機會來到3.4%，因為中美貿易戰簽署第一階段協議，並由於台灣是海島型經濟，因此擁有很好的全球布局能力，連主計總處都預估台灣的GDP將從去年的2.64%成長到今年的2.72%。

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許勝雄指出，中美簽署第一階段關稅協議，代表接下來貿易戰會比較緩和，雖然裡面有很多內容，但是短期內會不會有新的變化，粗估要等到美國11月總統大選後才會有大的變化， 整體的布局會根據環境變化來做調整。

不過許勝雄比較擔心的反而是台灣的少子化問題，因為已經超過10年，台灣人口出生率沒有那麼低，去年甚至不到18萬人，而自己在9年前就擔心少子化導致國家生產力不足，因此提出生育紅包6萬6的計畫，並提到仁寶去年增加284個寶寶，表現比金寶的90個寶寶還要好。

許勝雄表示，仁寶9年來增加2987個生力軍，至於金寶則是1098名，總計集團增加4085人，因此仁寶也在9年來發出2億6961萬元的生育紅包，並強調生育力的投入是對社會的關心，未來也會繼續努力鼓勵同仁能夠多為國家的永續發展盡心力。

全球情勢的部分，許勝雄認為新的一年外部環境較為穩定，但是英國脫歐還是會硬脫歐，因為現在英國需要跟歐盟做個了斷，這些都是台灣需要關注的焦點，因為關係著全球經濟的重新分配，並鼓勵台灣盡力和國際簽署自由貿易協定（FTA），藉此吸引國際企業來台投資。