台指期先跌後小漲　分析師：封關前指數震盪整理機率高

▲台指期1月16日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

結算日過後，台指期今（16）日開盤下跌14點，來到12,040點，盤中甚至一度跌破12000點，來到11,990點，不過隨後拉升，一路上攻來到今日高點12,078點，但今天整體盤勢呈現高檔震盪，尾盤雖有拉升，以12,056點作收，小漲2點，與現貨相較，逆價差10.93點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，近期國際情勢相對穩定，封關前指數會是以震盪整理的機率比較高。

容逸燊表示，今天盤中一度跌破12000點的低點，不過尾盤有拉升，這次可以看到周一周二雖然有「謝票行情」，但今天又回到周一的低點附近，因此可以看的出來這次選後行情的影響並不持久，也可能是因為僅剩兩個交易日就要封關過年，因此投資人也不太願意在這時間點上，進行大部位的進出場。

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不過，容逸燊也分析，由於資金是輪動的，目前看來原本法人在電子股的資金，目前有轉移到金融股，指數自然就漲不高，雖然中美貿易戰的部分並無進一步惡化，但在科技戰的部分卻有明顯不利消息，像是華為禁令加重等，導致台積電今天表現不好。

另外，容逸燊說，從選擇權的部分來看，目前call的未平倉水位落在12300點至12400點之上，可見過年前上檔的壓力仍舊存在，因此建議投資人，可以選擇權指股跟「有題材」的股票，例如5G之類的相關類股，在過完年之後比較有上漲的空間。

