無腦理財！公股銀首家理財機器人　3千元就可投資

▲兆豐銀明日起將推出公股首家理財機器人。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

公股銀首家理財機器人即將上線。兆豐銀將在明（17）日推出理財機器人「理財e把兆」，只要新台幣3000元就可以定期投資，單筆也只要1萬元以上，超低門檻吸引年輕族群進入理財、金融服務領域，累積第一桶金。

兆豐銀表示，根據統計數據網站Statista所預估，2018年到2023年的自動化投資顧問資產管理規模，會以每年29%成長，到了2023年資產規模可以達到2.55兆元。

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兆豐銀指出，相較市面上已有的理財機器人，理財e把兆打破過往客群式的經營，主打以個人化方式提供智能客製的投資建議，即是性別、年齡、收入區間等資料相同，理財機器人就會提供差異化的投資組合建議。而理財機器人會依據客戶投資風險屬性與偏好，推薦最適合的投資組合，不需要煩惱如何挑選標的和市場，享受「輕鬆懶人投資」、「無腦理財」的數位化服務。

機器人依照個人的理財需求，迅速提供最佳投資組合建議，共有「智能投資」、「圓夢計畫」及「樂活退休」3種主題式的理財規劃。費用方面，兆豐銀採免手續費、免平台使用費，收取費用只有基金管理費，費用率依據投資額收取，在0.5%至0.95%不等，投資方式分為單筆及定期投資兩種，單筆門檻最低為1萬元，定期投資最低門檻3000元。

兆豐銀行說，投資標的也相當廣闊，採多元風險分散配置，標的包含國內外股、債及不動產投資信託（REITs）等，機器人會視市場狀況，將近半年、一年內具上漲潛力的標的納入投資組合。