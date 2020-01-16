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新興市場具投資優勢！經濟成長預期大勝成熟市場　新科技成長動能強

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▲股市示意圖 （圖／路透）

▲ 新興市場經濟表現將優於成熟市場。（示意圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

2019年市場情緒主要受到貿易局勢與政策面的影響，然而去年第四季以來在美中貿易緊張局勢降溫以及全球央行政策寬鬆之下，全球風險性資產呈現偏多格局，過去兩年所面臨的負面因素逐漸消散，展望2020年，市場對於金鼠年的經濟前景並不看淡，而當前的低利率環境更為股市表現提供了支撐。

相較於美股頻頻創新高，新興市場各國表現不一，MSCI新興市場指數預估本益比約13.4倍，遠低於標普500指數的18.8倍與MSCI世界指數的17.4倍，另一方面，根據國際貨幣基金組織預估，成熟市場的經濟成長率2020年將持平於1.7%，但新興市場GDP成長率將自2019年的3.9%增加至2020年的4.6%

請繼續往下閱讀...

富蘭克林證券投顧表示，2020年預期美中貿易局勢緩和、加以全球主要央行維持低利率水準，將有利於股票市場表現，而考量新興市場與成熟市場的經濟成長率差距擴大且更具評價面優勢，新興市場較成熟市場具吸引力，此外，新興國家間產業各異、投資題材多元，而2020年面臨大選的新興國家甚少、內部政治風險降低，有利於新興市場表現

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾指出，新興市場看好的投資主軸包含科技、消費與企業治理改善，觀察到新興國家企業在人工智慧、自駕車、機器人與物聯網等領域持續投資，預期將成為未來帶動新興市場成長的重要動能

消費力與財富增加則是另一個驅動新興市場的動能，而新興市場部分區域企業治理的改善則有助於企業評價面的提升（re-rating），近期許多俄羅斯企業主動為公司治理設定更高的標準，並積極提升股東價值，也因此增加其投資吸引力。

▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 大陸股市發展前景可期。（示意圖／路透）

伽坦‧ 賽加爾另表示，個別國家也各有亮點，中國大陸有政府政策支撐、加以5G商轉正式來臨，未來幾年相關通訊設備投資將加速成長，2020年相關基礎投資預計較2019年呈數倍成長；印度政府調降企業稅率以刺激經濟，而長期則看好其人口結構優勢、基礎建設投資、都市消費成長、薪資所得提升等結構性因素。

巴西受惠於改革題材、退休金改革法案通過有利於改善長期經濟結構與財政體質，加以2019年央行快速降息，大量資金由固定資產流入股市、提振巴西股市創高；俄羅斯則具備高股利率與低本益比等優勢，近期企業治理改善亦增加俄股的吸引力。

新興市場投資機會多元、預期2020年將受惠於5G、AI、大數據等新科技所帶來的蓬勃商機，富蘭克林證券投顧表示，金鼠年經濟前景展望改善，新興市場所具備的成長性與多元機會也將受到資金青睞，建議積極型投資人可留意新興市場拉回時分批佈局，中長期投資人可採用定期定額策略投資新興國家基金，以掌握新興市場優質企業的成長動能

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