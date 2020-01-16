中華電搶下5G最大頻寬　總座郭水義：資費多元化、拼第三季商轉

▲左起為中華電信執行副總馬宏燦、行通分公司總經理陳明仕、總經理郭水義、技術執行副總林國豐。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G頻譜今（16）日決標，中華電信在「黃金頻段」（3.5GHz）標下了90MHz的頻寬，為五家電信中最多的電信業者，保住了電信老大哥的寶位。中華電總座郭水義受訪時指出，中華電會按照原先規劃的期程（第三季）提供企業、消費者的商用服務。

對於大眾來說，最關心的問題必定是資費方案；對此，郭水義並沒有正面回應，僅表示「因為5G不同於以往的4G服務，未來應用場域會多元化，所以資費也會多元。」

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郭水義表示，中華電未來提供的資費方案，一切以滿足客戶需求為依歸，並會致力於創造客戶價值，確切的資費方案會在適當時機才會提出。

不過，這次的5G競標，原先政府的目標金額是訂在440億元，但競標過程太過激烈，有如「失速列車」一般失控，最後總決標金額飆升到1,380.81億元，不但超過2013年競標的4G標金；且若單看3.5GHz的標金，台灣的標金每單位50.53億元還是全球第一。

中華電是否會期望政府將溢出標金，作為補貼業者建設之用？郭水義認為，此次的標金遠超出原先政府預計的部分，標金遠超出原先政府預計的部分 如果政府願意拿出來作為帶動產業發展之用，中華電當然樂觀其成。

值得注意的是，此次的5G決標僅是第一階段的競標（標售頻寬），但是各電信業者標得的頻寬後續還要彼此協商「位置」，如果在2/21前五家業者未能達到共識，那麼政府就得再舉辦第二階段的競標。

郭水義指出，中華電會按照政府給的期程來協商處理，最理想的情況當然是五家業者間可以協商達成共識；中華電會在期限前先了解其他業者的態度，已進行協商。

而在未來的「三共」（共頻、共網、共建）中華電是否有意願與其他業者合作？中華電信技術執行副總林國豐表示，未來的三共合作會按照NCC提出的機制作為判斷依據，不過中華電信依然是持開放的態度來看待三共。不過最後還是要看其他家業者提出的合作條件，再來判斷是否要配合共同辦理。