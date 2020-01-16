國民年金6大給付「依物價指數」調漲　年增1728元最快2月底入帳

▲國民年金6大給付依物價指數調漲，年增1728元最快2月底入帳。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

根據國民年金法規定每4年都必須要依照物價指數調整，今年衛服部已核定，按照2019年消費者物價指數（CPI）較2015年成長3.97%，國民年金自1月起各項給付調升3.97%。

勞保局推估，其中老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，由3628元調整為3,772 元，一年增加1,728元；身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4,872元調整為5,065元，一年增加2,316元，合計163.9萬人受惠。

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勞報局表示，無論目前正請領或是新申請者都適用；另外，老農津貼也是每四年依CPI調整，因此1月起也從7,256元調高3.97%到7,550元，每月增加294元，一年多領3,528元，預估約有59萬名老農受惠。

勞保局表示，其中老年年金給付加計金額（94.5萬人）、老年基本保證年金（53.3萬人）、遺屬年金給付（4.2萬人）及原住民給付（9.4萬人），由3,628元調整為3,772 元，每月增加144元，一年多領1,728元。

此外，身心障礙年金給付基本保障及身心障礙基本保證年金， 由4,872元調整為5,065元，每月增加193元，一年多領2,316元，總計2.5萬人受惠。預估此次受惠總人數為163.9萬人。

最後，勞保局也強調，因為根據規定，公告次月才會實施，因此民眾若是想看到錢入帳的話，最快也要等2月下旬。