鯊魚逼近淺灘被無人機拍下　澳洲少年下海通知泳客快上岸

▲新南威爾斯州海灘常有鯊魚出沒。（影／翻攝自youtube／7NEWS）

實習記者崔子柔／綜合報導

澳洲17歲的少年格雷斯（Cameron Grace）在新南威爾斯州（New South Wales）海邊用無人機拍攝，意外看到有一條約3公尺長的鯊魚正在逼近2名遊客，因遊客背對牠並無察覺，格雷斯便立刻下水告知他們，2人免於發生意外。

綜合外媒報導，格雷斯和家人到海邊度假，原本是想感受高空拍攝的快感，在無人機飛到約2.4公尺時，竟看到一條鯊魚正在2名遊客身後徘徊，便趕緊告訴姨媽沃爾特（Rachel Walter），2人便一同下水提醒遊客上岸。

沃爾特表示，「不知道接下來會發生什麼事，所以立刻下水請他們先上來，當時他們還沒察覺異狀。」

去年9月就有人在新南威爾斯州用無人機拍到鯊魚，當下將機子轉換成「搜索與救援」模式，利用廣播系統對男子發出警告，順利脫離危險。



Two flights south of Sydney today, spotted four sharks. Looked like Bronze Whalers, although not sure what the smaller fella was... https://t.co/v9yNPnH42e via @YouTube — christopher joye (@cjoye) 2019年9月30日

▲搜救無人機能發出警告，通知遇到危險的民眾。（圖／翻攝自twitter／@cjoye）

雪梨海洋生物水族館鯊魚專家湯森德（Rob Townsend）提到，鯊魚與人類的接觸頻率比想像中高，「當你看見鯊魚時，附近可能還有十至百條，但不會讓人察覺到牠的存在。」