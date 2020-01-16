取代上海成為「最昂貴城市」！　瑞士寶盛預測：香港今年經濟增長1%

▲香港已超越上海，成為「最昂貴城市」。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

具有130年歷史的瑞士私人銀行集團——瑞士寶盛（Julius Baer）近日發表報告，稱香港已取代上海成為「最昂貴城市」，其中房地產排名佔全球第2、亞洲第1，預測今年經濟將增長1%。

據星島日報報導，瑞士寶盛日前調查全球28個城市的高端貨品和服務價格的走勢，並發表《 2020年全球財富及高端生活報告》，內容顯示，香港取代上海成為最昂貴城市，而排名第3的則是日本東京，第4至第10名分別為紐約、新加坡、洛杉機、倫敦、台北、蘇黎世及摩納；據悉，最便宜的城市是孟買。

另外，香港除了是最貴的城市，房地產排名也位居全球第2位、亞洲第1位。不過，報告顯示，持續發展的貿易衝突讓買家不斷觀望，導致香港整個住宅物業市場停滯不前。

由於反修例示威在過去幾個月持續發生，香港經濟大受打擊，香港區研究部主管鄧啟志表示，香港經濟今年將有1%增長，但是難以評估本地社會事件是否影響香港作為高端消費城市的形象，因此必須取決於投資者與消費者的信心何時恢復。

▲連續7個月的反修例遊行讓香港經濟停滯不前。（圖／美聯社）

鄧啟志指出，香港維持低息，住宅出現結構性需求不平衡，短期內不會為樓價帶來大幅波動，但由於政府放寬按保樓價上限，可能吸引開放式單位業主換樓，有關單位需求可能下降，導致相關樓價受壓，同時會讓一至兩房單位的樓價有上升空間。

鄧啟志表示，近期留意到發展商因為空置稅條例而加快推盤步伐，但有關條例很有機會未能在本屆立法會通過，對進一步推高樓價的誘因不大。此外，瑞士寶盛指出，今年政治和貿易隱憂可能阻礙經濟增長，財政和貨幣政策效果可能逐漸減退，其中大陸和印度已受貿易衝突、結構性產能過剩、債務和美元持續走強等影響。

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