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遠傳總經理井琪：5G標金過高對產業發展負面衝擊、標金提撥1/2協助5G建設

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▲▼遠傳董事長徐旭東（右）、遠傳總經理井琪。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳總經理井琪（左）建議政府能參考美國成立「5G基金」的作法；右為遠傳董事長徐旭東。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

5G首波數量競標結果今（16）日出爐，遠傳電信認為，本次競標中因政府釋出資源不足以提供產業發展需求，造成標金不斷上揚而成為「全球最高5G頻率標金」的結果，不僅造成業者成本大幅增加而對消費者權益產生重大影響，也必然會對產業發展產生負面衝擊，並影響國家寬頻產業的國際競爭力。

遠傳電信總經理井琪表示，希望政府能參考美國成立「5G基金」的作法，自本次頻譜競標標金中直接提撥1/2標金協助電信業者進行5G建設與創新應用服務，這樣可以協助5G網路快速佈建，實質降低業者成本，方可讓消費者以較合理價格取得服務，毋須透過政府行政干預市場價格，並讓上下游產業能加速發展。

請繼續往下閱讀...

另一方面，遠傳也指出，本次該公司取得5G發展所需的3.5GHz及28GHz中高頻頻段各80MHz（406.00億元）及400MHz（4.12億元）；遠傳認為，這將有利於該公司未來提供用戶更全面、更優質的服務，以及推展「大人物」相關創新應用，並滿足企業和垂直產業發展所需的資通訊服務。

井琪指出，此次5G競標中，遠傳取得足夠發展5G的頻譜，未來將結合先前已取得的700/1800/2100/2600 MHz等橫跨低中高頻頻譜，以及涵蓋全島的UMTS、LTE縝密網路，以提供用戶更全面、更優質的服務，持續發展AR/VR、4K/8K等超高清影音串流服務，全面推動「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關創新應用發展，成為台灣邁向5G時代的主力推手。

另外，對於電信產業「共網共頻」的議題，遠傳持續抱持開放與樂觀態度，依國家通訊傳播委員會（NCC）制訂的無線電頻率與公眾電信網路共用原則，規劃彈性的頻譜運用與合作，發揮國家稀有資源的最大效能。

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