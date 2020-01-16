台積電Q4每股賺4.47元　創單季歷史新高

▲台積電今日舉行2019年第四季法說會。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（16）日公布去（2019）年第四季營運報告，每股盈餘為4.47元，創單季歷史新高。

台積電去年第四季合併營收約3172.4億萬元，季增8.3%，年增9.5%；稅後純益約1160.4億萬元，每股盈餘為4.47元（折合美國存託憑證每單位為0.73美元）；稅後純益及每股盈餘則均年增16.1%，稅後純益較上季增加14.8%，每股純益增加0.57元。

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若以美金計算，台積電2019年第四季營收為103.9億元，較前（2018）年同期增加了10.6%，較前一季增加10.6%。

台積電去年第四季毛利率為 50.2%，較上季的47.58%增加2.62個百分點；營業利益率為39.2%，較上季36.82增加2.38個百分點；稅後純益率則為36.6%。

產品線組合部分，7奈米製程出貨占整季度晶圓銷售金額的 35%，10奈米占1%，16奈米製程占20%。總體而

言，先進製程（包含 16 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 56%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，台積電第四季營收受惠於客戶對7奈米的高端智慧型手機、5 的初始布建、以及高效能運算相關應用的強勁需求。黃仁昭指出，7奈米占全年營收的27%，預估今年持續放量，將占今（2020）年的營收占比逾30%。

台積電自去年8月以來，營收連五月突破千億元水準，11月營收達1078.84億元，月增1.7%、年增9.7%，創下單月歷史新高；12月營收雖然月減4.2%，仍守住千億元水準，全年營收突破1兆699萬元，同步創下掛牌以來歷史新高。

然而，法說會前夕，台積電股價不捧場，台積電ADR周三收58.39美元，下跌1.93美元或3.2%，收盤價折合新台幣每股約349.75元。台積電今（16）日股價開低，以330元波段新低開出，345.5元做收，跌5元或1.62%。