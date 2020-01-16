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台積電收跌1.62%拖累大盤　台股收盤下跌24點穩守1萬2千點

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▲▼台股今日創新高，指數一度衝到11281.12點。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（16）天開低走高，開盤以12,006點開出，所幸有部分中小型股支撐，指數回到12,050點附近震盪。終場收在12,066點、下跌24點或0.21%，成功守住月線，今日成交量1386.61億元。

台積電（2330）是今天拖累大盤主要因素，其開盤即下跌10元、跌幅超過2%；盤中跌勢收斂，終場收在334.5元、下跌5.5元或1.62%，午後的法說會也將成為市場關注焦點。

請繼續往下閱讀...

鴻海（2317）收在90元、上漲0.1%；股王大立光（3008）收5015元、上漲0.6%。

類股表現中，電子通路、資訊服務、電子零組件、食品以及營建等類股收紅；半導體類股下跌0.74%，觀光、橡膠、塑膠、電子等類股收黑。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，今天台股表現與亞股走勢大致相同，國際市場表現平淡，大盤指數也維持走跌勢態，但OTC則有小漲，5G、去美化概念這種中小型股表現相對強勢。

台積電是今天大盤下跌主因，大盤扣除台積電呈現小漲走勢。鍾國忠認為，今日台積電股價跌破月線，一部分是因台積電之前也漲多了，今天相對弱一點，加上其他消息面因素影響。而後續市場重點還是在今天下午的台積電法說會，其對於市場的展望將影響股價後續表現，若後市展望樂觀，台積電股價有望重拾月線關卡。

▲▼ 財經 股市 台積電股價創歷史新高。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 台積電法說會備受市場關注。（圖／記者屠惠剛攝）

年節封關將近，在近期投資操作策略上，鍾國忠建議，短線操作投資人可以留意「春節概念股」，包括食、行、樂等方面。食可以關注便利商店、零食通路、伴手禮與年節購買等題材；交通方面則是飛機航空、高鐵、台灣大這些運輸工具等；樂的部分則是遊樂設施場所、百貨公司、賣場，以及遊戲軟體相關題材。

長線策略上，鍾國忠表示，可以多考慮法人角度。像是台積電、聯發科這種居於半導體與5G代表性地位的龍頭可多留意，因在年節休市期間，大盤可能會漲、會跌，法人因此會將主力放到大型權值股，以抵抗大盤的漲跌。

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