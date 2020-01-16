5G第二階段位置競價年後登場！NCC估最快7月後可提供服務



▲5G競標1月16日決標，NCC中午舉行說明會，由代理主委陳耀祥主持。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導

5G首波行動寬頻業務第一階段競標16日上午以1380.8億元結束，NCC代理主委陳耀祥表示，2月21日將辦理第二階段的位置競價，後續包括繳交標金、營運計畫申請與審查等行政程序，民眾最快可能在7月之後可使用電信業者提供的5G服務。



NCC是在16日上午召開臨時委員會議確認5G競價结果，決議第一階段數量競價的部份由現有的5家行動通信業者中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信得標。並確認第二階段「頻譜位置」於2月21日進行確認，採取業者協商分配頻率位置，如果協商不成，再採一次性競標。



NCC代理主委陳耀祥再次強調，將會運用政策工具確保消費者在5G服務可以延續4G時期的好使用品質，並且依舊用得起。



依據NCC規劃，電信業者在2月21日第二階段位置標決標之後，有一個月的繳納標金時間，預計業者都會以最快速度繳清，才能進行下一階段營運計畫、資安計畫審查等作業，最終搶先開通5G服務，搶得市場先機。陳耀祥表示，目前預估各種行政作業，最快也要在7月之後才會完成。





▲1月16日5G數量競競價結果，得標者名單、得標頻寬、單價及總價（圖／記者陳世昌攝）



NCC表示，16日決標的競價標的包含1800MHz、3500MHz及28000MHz共三個頻段，得標情況如下：

3500MHz頻段

中華電信456.75億元標得9個單位頻寬

台灣大哥大以304.5億元標得6個單位頻寬

台灣之星以197.08億元標得4個單位頻寬

遠傳電信以406億元標得8個單位頻寬

亞太電信 無得標頻寬

28000Mz頻段

中華電信以6.18億元標得6個單位頻寬

台灣大哥大以2.06億元標得2個單位頻寬

亞太電信以4.12億元標得4個單位頻寬

遠傳電信以4.12億元標得4個單位頻寬

台灣之星 無得標頻寬

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1800Mz頻段部分(上下行各10MHz)

無業者得標

NCC強調，此次數量競價以3500MHz頻段競爭最為激烈，得標總價超過底價461.5%；28000頻段部分，得標總價超過底價3.0%；三個頻段之得標總價1380.81億元超過原定之底價300億元。





▲▼1月16日5G數量競競價結果，各頻段得標頻寬數量分布。（圖／記者陳世昌攝）

第二階段位置競價將訂於109年2月21日舉行，目的是為了妥善分配得標者頻率位置,使其能組成連續頻寬，以充分發揮使用效率。位置競價將分成上、下午兩時段進行，上午時段NCC依得標者繳交的頻率位置意向書判斷彼此有無重疊情形，若各頻段均無重疊，即完成兩個頻段的頻率位置分配；若有重疊情形發生,該頻段將進入下午時段一回合報價程序，以決定頻率位置分配。



數量競價最後結果詳如附件,並已於NCC網站公布https://mbb5g. ncc. gov, tw/