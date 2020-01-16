影／富比士台灣50大富豪出爐！頂新魏家首次奪冠、郭台銘跌到第四

記者陳心怡／外電報導

富比世雜誌（Forbes）公布2020年台灣50大富豪榜，去年首富鴻海集團創辦人郭台銘資產縮水，跌至第四名，新的首富則由頂新魏家四兄弟奪下。

報導指出，自2018年11月以來，台灣50大富豪身家總計增加7.7%，從1,040億美元（約新台幣3.1兆元）增至1,120億美元（約新台幣3.3兆元），但增幅還是不如去年台股大盤的上漲23%。

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▲頂新魏家登上富比世台灣富豪榜首。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

頂新魏家四兄弟魏應州、魏應交、魏應充、魏應行以72億美元（約新台幣2155億元）成為首富，排名第二的是國泰集團的蔡宏圖、蔡政達兄弟，資產達71億美元（約新台幣2125億元）；旺旺集團董事長蔡衍明以70億美元（約新台幣2095億元）的資產，排名第三。

郭台銘在去年卸下鴻海集團董事長身分，投入總統大選，但由於鴻海股價下滑，使郭台銘的身家減少5%，降至69億美元，因此失去首富寶座，排在第四名。

▲郭台銘今年失去台灣首富寶座。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

而今年身家增加最多者，是排名第32的印刷電路板製造商楠梓電子創辦人吳禮淦，由於受惠於5G在中國大陸推出，和他的WUS印刷電路板份額佔比擴大，資產大增138%至達13.6億美元。

同樣受惠於5G技術，IC設計龍頭聯發科技公司董事長蔡明介，身價上漲了80%，排在第35名。

此外，今年唯一進榜的女性，是統一創辦人高清愿的獨生女高秀玲，高清愿在2016年過世，高秀玲是唯一繼承人，目前身價9.9億美元，排在第40名。

▲統一創辦人高清愿的女兒高秀玲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

另外，今年還有三位新進榜者，分別是正新橡膠羅明和、羅才仁兄弟13.3億美元，排名33；在上海上市的浙江華友鈷業公司最大股東謝偉通，身家9.5億美元，排名42；英業達集團會長暨創辦人葉國一，身家9億美元，排名43。

總體而言，這份榜單上有25位成員的財富是增長的，其中有9位都是依靠科技產業。而前聯發科副董事長卓志哲和京城建設董事長蔡天贊在跌出榜外近10年後，這次都再度重新加入名單。

榜單內還包括有林百里（第7名）、陳泰銘（第8名）、尹衍樑（第11名）、徐旭東（第21名）、趙藤雄（第27名）、張忠謀（第28名）、王文淵（第29名）。