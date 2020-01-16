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微軟IT年度盛會2月登台　全程免費、參加者現賺7萬元

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▲▼微軟將於2/17、2/18舉辦Microsoft Ignite The Tour。（圖／台灣微軟提供）

▲微軟將於2/17、2/18舉辦Microsoft Ignite The Tour。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

微軟年度最大規模的IT盛會Microsoft Ignite The Tour即將於2月17、18日在台北世貿中心舉行。兩天的趨勢論壇當中，將由微軟總部專家及台灣講師，帶來逾100堂最新技術趨勢分享，主題涵蓋雲端、大數據、AI、資安、開發技術、基礎架構管理等，滿足IT新手及專家不同需求。

值得注意的是，不同於美國Ignite大會門票售價2,395美元，今年台北場全程免費、自由報名，參加者等於現賺約新台幣7萬元。除了豐富論壇，現場還免費提供近40種、價值最高達125美元的認證測驗機會，讓參與者能透過認證，肯定自身科技實力與價值的提升。

請繼續往下閱讀...

這次微軟在Microsoft Ignite The Tour台北站規劃了6大主題17條路徑，不僅為專家提供專業的技術指導，也能引領新手逐步依循學習路徑，進入實作應用。6大主題內容更涵蓋雲端、人工智慧、生產力工具、商務應用程式、軟硬體整合等，透過分組討論、會議、實務操作研討會，及時同步微軟最新技術，有助提升專業技能，找到解決現有問題的最佳實務做法或解決方案。

Microsoft Ignite The Tour台北站更特別加開WinHEC硬體工程（Windows Hardware Engineering Community），在全球三十多個巡迴點只有兩站包含此，以符合台灣IT發展特色。WinHEC是以Windows、IOT、Intelligent Edge為基礎，藉由從最新Windows技術支持提高服務和問題診斷，以擴大微軟與硬體夥伴的合作，加速硬體生態發展，帶來一加一大於二的軟硬共生綜效。

除了論壇課程，Microsoft Ignite The Tour針對IT人員所需，打造了Community pop-up及The Hub兩大主題活動。Community pop-up是專門為技術社群準備的空間、活動，提供與會者相互交流的機會，旨在帶動更多創新與創造力。The Hub則是展示微軟最新技術及夥伴解決方案，此外，還備有一對一會議空間，可在獨立且輕鬆的環境之下，展開深度的交流。

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