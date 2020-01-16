直升機半空拋下「一頭豬」　直墜百萬富翁泳池他怒嗆：病態！

▲有惡劣人士為了惡作劇竟然從空中拋下一頭豬。（圖／翻攝自YouTube／agradable sujeto）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷一名百萬富翁的家中，近來被人用直升機載了一頭豬，惡意從半空中丟入他家游泳池，相關影片在網路上獲得瘋傳，由於有人懷疑富翁就是幕後凶手，他特地出面澄清自己也是受害人，並且揚言要揪出惡作劇人士。

身為零售與房地產大亨的60歲男子卡斯提洛(Federico Alvarez Castillo)表示，事件發生在他位於烏拉圭費德里科(Federico) 埃斯特角城(Punta del Este)的度假豪宅中。影片中可看到，一架直升機開到他家上方後，突然在半空中拋下一頭死豬，豬掉落到泳池後濺起了巨大水花。

卡斯提洛氣憤在Instagram上表示，「關於網路上所流傳的影片，我和我的家人也是受害者，當時我們人在花園裡面，突然聽到一聲巨響，查看時發現這病態的畫面，這讓我們感到非常沮喪，因為這是一個非常變態的玩笑。」

妻子貝納斯科尼(Lara Bernasconi)則向媒體表示，雖然影像中看起來像一頭豬，但其實被丟下來的是一頭羊，家人目前已採取行動，希望能找出惡作劇的真凶。不過報導中無法得知，卡斯提洛是否有通報警察介入調查，媒體則揣測，幕後凶手可能是卡斯提洛的朋友。

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