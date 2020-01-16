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「恐龍樹」僅存200棵　澳洲搶救奇蹟留下一片綠

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▲ 澳洲消防員搶救2億年「瓦勒邁松樹」（Wollemi Pines）。（圖／路透）

▲ 澳洲消防員搶救2億年「瓦勒邁松樹」（Wollemi Pines）。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

在澳洲有史以來最大的山火威脅下，新南威爾士州的消防員成功搶救了位於雪梨西北方藍山國家公園，全球僅存最後一批古老的野生松樹林。這些野生松樹名為「瓦勒邁松樹」（Wollemi Pines），在國家公園中生長已超過2億年（早於恐龍時代出現），因此也被稱之為「恐龍樹」。

原本各界都以為恐龍樹已滅絕，後來才知澳洲當局為了避免受到遊客破壞，林區位置被設為秘密。由於大火威脅，這些在1994年才被發現的松樹被評估有將會滅絕的風險，因此當局派出消防局與動員各方人力，協力搶救不到200棵的瓦勒邁松樹。

官員指出，在大火逼近的嚴峻情況下，消防局出動了滅火飛機，在松樹林周圍噴灑阻燃劑以此形成保護圈，並同時在峽谷內建立澆灌系統，為堪稱「活化石」的松樹林提供水分。

新南威爾斯省環境部長基恩（Matt Kean）稱此次行動為「有史以來首次的環境保護搶救任務」。基恩表示，雖然有些樹已經被大火燒焦，但以整體情況而言，最後一批野生松樹林在大火中已經成功倖存。

基恩說，「雖然搶救成功，但一些非法闖入的遊客對瓦勒邁松樹林在野外生存仍構成重大威脅，因為樹苗可能會被踐踏，並可能引入樹林存在的相關疾病風險」。

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