　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎　越南峴港機場發現2起疑似病例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢不明原因肺炎爆發。（圖／翻攝自觀察者網）

文／中央社

越南衛生部表示，傳染疾病監控系統14日在中部峴港國際機場首度發現2個「武漢肺炎」疑似病例，2人來自中國武漢市，患者已隔離觀察治療並採樣送檢。

越南「青年報」新聞網站15日報導，上述2名旅客從中國武漢市出發，14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現他們有發燒等症狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療，採樣送檢，並列出曾與這2人接觸的人員名單。

報導指出，越南衛生部接獲通報後成立了工作小組前往峴港市配合加強防疫工作。

峴港市疾病監控中心主任孫室盛（Ton That Thanh）15日表示，上述2名疑似患者中，孩童病患經診斷判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，已停止觀察。另一名疑似病患為成人，峴港市醫院檢驗結果顯示這個人沒有肺部相關疾病，不過仍需等待其他醫療機構檢驗結果出爐，才能依照程序解除隔離。

中國湖北省武漢市上月底爆發不明肺炎，引起各國關注。病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。

截止12日，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持在41例，已出院6例，在治重症7例，死亡1例，其中1起為夫妻檔雙雙感染。

世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。

ET快訊
「求你不要！」男大生對酒店美熟女掐脖性侵　怪她亂動乾脆不戴套
罷免韓國瑜會成功？她曝「半年內有轉圜餘地」關鍵2件事就能逆轉
foodpanda罷工實測！點餐後30分就拿到　外送員無奈：
吳怡農連4天「90度鞠躬謝票」　帥照逼哭2.2萬農粉：選台北
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獨得16億！加國幸運男中樂透大獎...當天仍上班：想帶老婆去玩老虎機

2019年歷史第二熱！　海洋25年來吸收熱量=36億枚「廣島核彈」

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤…真相只剩可惜！

武漢肺炎　越南峴港機場發現2起疑似病例

橫跨多個人類物種！　爪哇島在10萬年前仍有直立人生活

印度「特快車撞貨運列車」8車廂脫軌至少20傷　受傷人數恐再攀升

人母染罕見病毒「雙眼失明一個月」　她痛訴：以為只是感冒

元旦沒開店！日小7遭撤銷合約「這間店不是7-11」　店長：訴訟到底

Grindr、Tinder遭控違反歐盟規定！　擅自與第三方共享用戶私隱

誰是貿易戰贏家？BBC：台灣訂單倍增　不受協議影響

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

和尚寶寶「求奶舞」上下抖抖抖！　網融化：以為是電動絨毛娃娃

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

鐵胃直擊「印度街頭」4樣小吃　純手工檸檬汁！冰塊地板拿出

獨得16億！加國幸運男中樂透大獎...當天仍上班：想帶老婆去玩老虎機

2019年歷史第二熱！　海洋25年來吸收熱量=36億枚「廣島核彈」

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤…真相只剩可惜！

武漢肺炎　越南峴港機場發現2起疑似病例

橫跨多個人類物種！　爪哇島在10萬年前仍有直立人生活

印度「特快車撞貨運列車」8車廂脫軌至少20傷　受傷人數恐再攀升

人母染罕見病毒「雙眼失明一個月」　她痛訴：以為只是感冒

元旦沒開店！日小7遭撤銷合約「這間店不是7-11」　店長：訴訟到底

Grindr、Tinder遭控違反歐盟規定！　擅自與第三方共享用戶私隱

誰是貿易戰贏家？BBC：台灣訂單倍增　不受協議影響

2020小巨蛋申請成功再+1　蔡健雅宣布五度攻蛋...時間曝光了！

難怪瘦不下來！最容易踩的「5個」發胖地雷，第4個真的長知識

小老鼠們出動！生肖屬鼠玩義大只要10元、春節期間全票入園第2人99元

國道3號拖板車追撞意外　轎車270度大迴轉後車門凹陷

高雄市府又挨罵了！280名學生個資外洩…家長怒轟教育局：還怪我破解檔案

輕量極簡首選街車！瑞典Husqvarna戰鬥力爆棚單缸重機試乘

春節安全維護治安今晚上路　瑞芳義警、民防準備好了

5G第二階段的位置競價年後登場！NCC估最快7月後可提供服務

選完了謠言還在傳　蘇貞昌指示中選會：積極澄清！

6搶1／桃猿婉拒參加　12強教練團搭配陳江和、高志綱成軍

國際熱門新聞

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

即／普丁不再尋求總統連任　俄總理宣布總辭

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

中美協議簽了！川普「加徵關稅續留」：將訪北京

台灣資源回收第一！芬蘭最大報大篇幅報導

妻子套「貞操套」報復　電鋸切開想離婚

梅根16天治裝費比凱特一年還多

數學差去學焊接　韓辣師課堂歧視

即／川普、劉鶴簽署第一階段美中經貿協議

富豪愛開淫亂趴炫富成癮　女兒：我家很正常

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

更多熱門

相關新聞

印度列車相撞8車廂脫軌至少20傷

印度列車相撞8車廂脫軌至少20傷

印度東部奧里薩邦（Odisha）城市克塔克（Cuttack）上午7時左右，當地Lokmanya Tilak Express特快列車撞上貨運列車，導致8節車廂脫軌，造成至少20人受傷。目前已知事發當下的天氣狀況不佳，濃霧導致能見度大幅降低，受傷乘客則被緊急送醫接受治療，外傳全數傷者均已脫離生命危險。

嚴防武漢新型肺炎　美發旅遊警示

嚴防武漢新型肺炎　美發旅遊警示

中國男赴武漢發燒　服退燒藥入境日本

中國男赴武漢發燒　服退燒藥入境日本

香港專家：新型冠狀病毒傳播效率預計低於SARS

香港專家：新型冠狀病毒傳播效率預計低於SARS

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

關鍵字：

武漢肺炎越南峴港機場東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

韓國瑜上班時間曝！網挺：做出政績較重要

交通部：1/16准新北捷運「環狀線」營運

謝金河爆料「每天喝酒！不喝睡不著覺」韓國瑜否認

連千毅恍神「霸氣全失」答6字 　法官愣了！

謝和弦告Keanna偷走吸塵器　發文被挖秒打臉

60億帝寶公子哥砸百萬追她！翁滋蔓3條件符合完美豪門媳

吳敦義哽咽掰　名嘴還是罵翻天

子瑜荷蘭、比利時度假　私房美照曝光

移靈「轉錯圈憲兵」：看電風扇轉都覺得在羞辱我

Chen約會照曝光！「0偽裝」密會女友

女偶像打死不認愛！恐怖狂粉裝「偷拍」復仇

明強冷空氣來襲　苗栗以北下探11℃

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

選美比賽「正妹跌倒摔出bra」

更多

最夯影音

更多
汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」
「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面