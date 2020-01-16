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【廣編】萬事達卡攜手淡海輕軌　打造北台灣智慧交通生活圈　交通購物無縫接軌！

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▲▼萬事達卡北台灣智慧生活圈。（圖／業者提供）

▲萬事達卡攜手淡海輕軌，打造北台灣智慧交通生活圈。全台第一個不斷點無現金智慧生活圈正式成型！

圖、文／萬事達提供

全台第一個不斷點無現金智慧生活圈正式成型！萬事達卡提供持卡人獨家優惠，持卡人於優惠期間持感應式萬事達卡信用卡或以具有NFC功能的行動裝置綁定萬事達卡搭乘淡海輕軌，除可享有車資免費的乘車優惠，在搭乘淡海輕軌後，以同張卡片在淡海輕軌周邊商圈消費可同時享有購物折扣優惠！

新北捷運公司董事長陳建宇表示:「新北市在智慧城市的架構下，持續運用人工智慧、大數據、雲端運算等技術，發展讓民眾有感的智慧交通城市。」

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「萬事達卡深信開放式交通支付為發展智慧城市的重要關鍵，讓北台灣首個無現金智慧生活圈在新北市落地！」

請繼續往下閱讀...

目前已經串連的商圈包括淡海家樂福以及紅樹林等商圈，自1月15日至1月31日期間，萬事達卡持卡人搭乘淡海輕軌後，持同張卡至家樂福淡新店，消費滿NT666元可憑消費發票及乘車證明兌換限量贈品。

即日起至2月29日，持萬事達卡綁定行動支付搭乘淡海輕軌的消費者，持同張卡在「美麗新廣場淡海館」與「美麗新淡海影城」等商家取得服務台機器認證後，當日於館內累計消費達指定金額，即可兌換禮品或折扣，影城則提供爆米花／飲料升級優惠。

自2月15日至12月31日止，針對萬事達卡持卡人提供「觀海樓旅店」、「台北旅人國際青年旅館」等旅店最低6折住宿優惠以及淡海商圈指定商店消費優惠。

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