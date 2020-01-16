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永慶加盟三品牌屏東聯合尾牙　慶市占達4成房仲第一

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▲▼永慶,永慶房屋,房產,尾牙。（圖／永慶房屋提供）

▲聯賣業績大幅成長破7成，永慶加盟三品牌屏東聯合尾牙慶，17日則將由屏東三品盤聯合尾牙接棒舉辦。

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團加盟三品牌在屏東區表現亮眼，長期深耕在地，2019年更正式宣告已成為店數市占最高的房仲第一品牌！屏東區三品牌聯合尾牙宴選於1月17日在屏東市富盈餐廳舉辦，慶祝去年店數市占正式突破4成，較前年大幅推升，也連帶拉抬去年屏東區「聯賣業績」較2018年大幅成長超過7成！

永慶屏東加盟三品牌尾牙接棒高雄台慶不動產、中區三品牌、嘉南區三品牌尾牙宴後，於1月17日舉辦。屏東區三品牌經管會會長張正順分享2019年度好成績，屏東區三品牌店數市占率一年提升10%、現已逼近四成，較2018年度表現更好！且「深度聯賣」持續推升績效，讓去年突破千萬業績的店數增加5成、突破兩千萬的店數成長一倍！更出現有業績突破3千萬、4千萬的加盟店！

請繼續往下閱讀...

今年屏東區三品牌聯合尾牙將請來專業薩克斯風樂團，搭配男歌手阿威aWEI、爵士海洋樂團女主唱小汀熱力開唱。阿威aWEI曾獲中廣流行之星比賽優勝，2004年出道至今累積豐富演唱經驗，不斷以求新求變的表演思維，讓聽眾感受到熱情、活力且不落俗套的音樂饗宴；爵士海洋樂團則是由一群音樂好手組成的專業爵士樂團。

▲▼永慶,永慶房屋,房產,尾牙。（圖／永慶房屋提供）

▲屏東區去年尾牙活動也是熱鬧歡騰。

張正順表示，由衷感謝同仁過去一年來的支持與配合，延續慣例舉辦摸彩，最大獎是一台電動機車，其他包含iPad、iPhone11等3C產品，並有人人有獎的現金紅包，摸彩獎品總價值達30萬元。

張正順指出，永慶加盟三品牌充分合作，讓服務能量更強大，並落實「深度聯賣」並在地深耕，是屏東地區唯一這樣做的品牌，因三品牌夥伴齊力。配合總部目標，三品牌攜手迎接2020年新氣象，期待屏東地區可望持續新展店，並期待業績能成長兩成以上！

▲▼永慶,永慶房屋,房產,尾牙。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶加盟三品牌17日在屏東辦理聯合尾牙，慶祝去年度好成績。

永慶房產集團尾牙宴共舉辦10場、席開1800桌，參與人數將近2萬人，1月16日將由中區、嘉南區三品牌接棒、1月20、22日分別在桃區和竹苗區登場，1月22日在台北南港展覽館展開壓軸場的集團暨永慶房屋尾牙宴，預計將席開500桌，邀請員工及家屬同歡。

▲▼永慶,永慶房屋,房產,尾牙。（圖／永慶房屋提供）

▲屏東區三品牌聯合尾牙宴選於1月17日在屏東市富盈餐廳舉辦。

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