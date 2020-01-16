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6歲女童「伸手拿衣服」突然失衡　右眼被金屬掛勾插入爆血！

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▲▼衣服,賣場。（圖／達志影像／示意圖）

▲女童逛街時，右眼慘被賣場陳設刺傷。（圖／示意圖，與新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名6歲女童在逛超市時發生危險意外，當時她伸手想去拿一件粉紅色上衣，結果一個不小心沒站穩，被掛衣服的金屬掛勾直接插入右眼，當場血流如注嚇壞一起購物的奶奶，衣架雖然幸運沒有傷到眼球，但對於眼窩的肌肉與神經仍造成了永久性傷害。

澳洲當地媒體報導，華裔6歲女童塞西莉亞(Cecilia Chan) 8日與奶奶一同在雪梨連鎖百貨公司凱瑪(Kmart)逛街時，右眼慘被掛勾插傷。母親黃女士(Jill Huang)表示，「她想買一件粉紅色上衣，所以伸手把衣架拿下來，奶奶當時人就在旁邊，正在幫忙看衣服尺寸，一切都發生得太突然了，塞西莉亞並沒有到處亂跑或是胡鬧，無論奶奶當時多麼注意，都很難避免所發生的事。」

圖片中可看到，塞西莉亞的右眼因為被掛勾刺傷，臉上流出很多血，後來被救護人員送到位於蘭德威克(Randwick)的雪梨兒童醫院治療。黃女士表示，女兒的眼球雖然沒有刺傷，但是右眼窩的肌肉、神經和淚腺受損，眼瞼也有撕裂傷，醫生目前無法確定是否會造成永久性傷害。

報導中指出，當地之前便曾發生過多起類似事件，一名5歲與一名1歲多女童也是在賣場購物時，眼睛不小心被掛勾插入眼窩。黃女士氣憤表示，出事以後她發現賣場的陳設完全沒改變，希望透過女兒的故事，民眾逛街時能夠提高警覺。凱瑪公司發言人則回應，他們已經注意到此事件，將會進一步審查店內陳設。

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