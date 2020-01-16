中美貿易戰火拼暫告段落　機器人與自動化產業有望反彈

▲ 百達投顧認為，2020年機器人科技將有好表現。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美中貿易達成第一階段協議，讓過去一年受到貿易戰紛擾影響的機器人與自動化產業可望受惠。百達投顧指出，投資團隊看好貿易戰告終、工業4.0持續推動、醫療機器人使用率持續高速成長、大數據應用等題材，將推動機器人科技2020年表現。

百達投顧表示，從長遠來看，機器人裝置將會持續成長，特別是在工業領域、在醫療保健、一般工業（人機協同作業）等題材。此外，部分機器人相關企業將明顯受惠於稅務爭端告終；在全球實施「工業4.0」（有時受到中國、韓國或是德國政府的鼓勵）將繼續推動工業機器人、新自動化物流的需求。

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醫療市場的機器人的複合年增率約為23%左右，不僅包括微創手術機器人，也包含診斷和先進的治療技術；從功能更強大的處理器到實際處理的大數據應用（例如自動駕駛）到機器視覺系統的推動性技術，將持續受益於用途增加與容易使用和施行的特性。

在機會上，中美間潛在的進一步交易和解可能使受中美貿易戰打擊的行業能夠正常化。整個2019年，貿易戰一直對機器人科技主題有重大的負面影響，而貿易關係中這具決定性的改善對於相關公司來說具有意義。同時，百達投顧指出，看見了終端市場的改善，例如全球汽車市場。

在風險方面，擔憂的是週期性衰退的情況，將面臨該風險。不過，相關股票的風險溢價高，長期持有周期性與長期性的股票將獲得不錯報酬。百達投顧鼓勵投資者從中長期角度來看待該類投資，過去投資機器人常有擔憂過於昂貴的疑慮，但事實上，價值面已經有很長一段時間沒有重大的改變，大部分的投資績效來自公司的獲利成長。