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預估2021年水上休憩市場達157億美元　貿協將辦3展覽助展銷

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▲▼外貿協會辦理亞洲水上運動休閒產業研討會。（圖／貿協提供）

▲外貿協會辦理亞洲水上運動休閒產業研討會。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

隨著潛水運動的普及與潛水產業的標準化，外貿協會預估到2021年，全球水上休閒運動產業市場規模將成長至157億美元，而潛水設備市場至2022年的複合年成長率也將超過9%。因此，貿協也將在今年分別舉辦「台灣潛水及水上用品展」、「臺灣國際休閒釣具展」、「台灣國際遊艇展」，提供台灣相關業者最佳的展銷平台。

貿協指出，針對最新技術研發、亞洲產業趨勢及國內水上休閒活動發展展望等議題，在1月15日在台北辦理1場「亞洲水上運動休閒產業研討會」，本次總共吸引近百位業者到場，藉由國內產業專家現身分享，取得第一手產業及展覽資訊，協助業者掌握水上休閒產業未來動向，並為展覽暖身，由於現場反應熱烈，將在1月20日在台中加開第二場次，歡迎相關業者踴躍報名參加。

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貿協表示，潛水旅遊的熱潮與年輕消費族群崛起的趨勢，也帶動更多周邊產業的興起與成長。釣魚產業以業餘休閒為主，藉由釣具為產業鏈的核心，集休閒、娛樂、旅遊、餐飲等行業與漁業相連，提高了漁業的社會、生態和經濟效益，形成一種新型水上休閒產業。

本次研討會主辦單位外貿協會施玉霞處長表示因應水上休閒活動熱潮興起之市場需求也隨之攀升，貿協辦理三項展覽，分別為「台灣潛水及水上用品展」、「臺灣國際休閒釣具展」、「台灣國際遊艇展」，提供台灣相關業者最佳的展銷平台。

研討會講師之一清華大學運科系黃煜教授則提及於2022年國際遊艇產業預估達747億美元、釣漁具市場也將在幾年內成長至240億美元，水上休憩市場規模往上攀升，參與人口持續增加，運動已經從奢侈品轉換成必需品，期望政府與民間能統合行政資源，共同提升產業競爭力。

台灣潛水陳琦恩總監也分享藍色經濟正在崛起，潛水體驗更是重點項目，在東南亞市場潛水體驗、證照的發放加上周邊旅遊，一年就能創造上億商機，而台灣擁有六大潛水點，吸引全球潛水愛水者來台，創造潛水生活。

貿協透露，本年度將有三項展覽平台可供業者展示及深入體驗水上休憩新商機，分別為3月12日至15日在高雄展覽館展出的「台灣國際遊艇展」；3月5日至7日在台北世貿一館展出的「台北國際體育用品展(TaiSPO)」；及首度北移的「臺灣國際漁業展」，於9月3日至5日在南港展覽館二館，展中首度辦理「臺灣國際休閒釣具展」；三個展也將舉行產業研討會、一對一採購洽談會等活動，有意參展的業者歡迎請洽外貿協會展覽業務處吳小姐02-2725-5200 #2640或email至boatshow@taitra.org.tw。

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