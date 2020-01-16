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Grindr、Tinder遭控違反歐盟規定！　擅自與第三方共享用戶私隱

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▲交友軟體Grindr。（圖／達志影像／美聯社）

▲交友軟體Grindr。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

挪威消費者委員會（Norwegian Consumer Council，簡稱NCC）15日投訴交友軟體違反隱私法規，指出Grindr和Tinder、OkCupid等知名交友軟體違反歐盟的規定，將用戶的所在位置、性取向、年齡等個人資料，分享給其他約百家企業。

據外媒The Verge報導，Grindr稱自己為「全球最大的同性戀，雙性戀，跨性別者的交友軟體」。而根據挪威消費者委員會發布的報告指出，Grindr與眾多第三方公司分享用戶的所在位置、性取向及相關個人資料，以幫助這些公司改善廣告定位，違反歐盟實施的《一般數據保護條例》（GDPR），目前挪威當局正在調查中。

歐盟2018年實施《一般數據保護條例》（GDPR），嚴格限制企業在未經用戶同意下共享個資的行為，並對違反規定的公司處以巨額罰款。

Grindr否認挪威消委會的說法，表示他們的隱私政策已告知所有用戶，這些用戶可以自己控制要放哪些資料在個人頁面上，「資料保護情況不斷變動，我們致力於維護用戶隱私則始終如一」。

值得注意的是，研究報告主要針對Android應用程式，由於Android在全球範圍內擁有更大的用戶群，且Android的資料流（data stream）通常更易於觀察。

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