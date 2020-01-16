全球最長蛋糕！全長6.5公里重2.7萬公斤...打破金氏世界紀錄

▲印度做出超長蛋糕破大陸紀錄。（影／翻攝自youtube／INDIAN SAFARI）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度德里久爾市（Thrissur）15日聚集約1500名烘焙師傅及廚師，為了向全球展示他們的烘焙實力，合力做出長達6.5公里的「世界最長蛋糕」，重量約27000公斤，已超越大陸2018年製作的3.2公里水果蛋糕，成功登上金氏世界紀錄。

據《衛報》報導，由喀拉拉邦烘焙協會（Bakers Association Kerala，BAKE）召集的約1500位烘焙師傅與廚師，每位師傅都戴上廚師高帽、身著圍裙，使用1萬2000公斤的糖和麵粉，合力完成一條長達6.5公里，約重2萬7000公斤的香草蛋糕，並以巧克力奶油在蛋糕上做裝飾，全程耗時約4小時。

▲1500位烘焙師傅與廚師，耗時4小時。（影／翻攝自youtube／INDIAN SAFARI）

現場使用上千張桌椅來架起這個「世上最長蛋糕」，喀拉拉邦烘焙協會秘書長瑙沙德（Naushad）表示，這個蛋糕符合衛生及口味要求，是向世界展現印度烘培業在技術方面的努力。

目前確認蛋糕長度為6.5公里，若經金氏世界紀錄認證，將打破大陸2018年3.2公里水果蛋糕的紀錄。大陸巨型水果蛋糕由160個師傅在資溪麵包文化廣場花費23小時完成，配料包括雞蛋45600個、白砂糖912千克、麵粉1026千克、水果1600千克、鮮奶2650千克等，成型後總重量超過8噸。





▲蛋糕長度為6.5公里。（影／翻攝自youtube／INDIAN SAFARI）