仁寶尾牙席開826桌　總獎金3000萬元起跳、加碼一人一萬元今晚揭曉

▲仁寶去年破天化，董事長許勝雄一人加碼一萬元，今年能否延續此氣勢，今晚揭曉。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

筆電一哥仁寶（2324）旺年會今（16）晚登場，今年因員工人數增加1200多人，席開桌數達826桌，至少8260人齊聚一趟同歡，仁寶透露，今年最大獎延續去年20萬元的電子禮卷，不含長官加碼，總獎金至少3000萬起跳。

仁寶去年尾牙史無前例，在節目進行到尾深，董事長許勝雄突然高喊一人加碼一萬元現金，以去年仁寶7000多名員工計算，總獎金一舉破億，不僅創下公司新紀錄，更是和每年獎金破億的iPhone代工廠和碩拚場意味濃厚。今年是否會再次延續去年一人發一萬元的氣勢？今晚揭曉。

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仁寶今年尾牙主題為「凝聚仁量 智霸全球」，晚會由黃子佼和瑪麗擔綱主持，表演歌手有空靈女神田馥甄、孫盛希、Gail、八三么，表演卡司陣容只能說個個是驚嘆加尖叫。

仁寶每年在尾牙前都會舉辦年度展望記者會，除了回顧去年營運成果外，也會針對今年的產業趨勢提出看法與展望。仁寶除了穩坐筆電代工一哥寶座外，對於新事業也積極布局，成為今日記者會說明重點之一。

仁寶去年因應中美貿易戰，在越南擴廠，並於去年底成立越南子公司，增資3700萬美元（約 11.28 億元），擴大越南網通產品產線布局，並且在筆電或其他行動產品產能持續布建新產能，將密切關注中美貿易情勢，隨時可能啟動新產能。對於東南亞布局，以及回台布局狀況，將是今日展望重點之二。

▼仁寶今日尾牙陣容堅強。（圖／仁寶提供）