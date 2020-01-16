採買年貨刷卡省荷包過好年　選對卡最高回饋16.5%

▲為了迎接農曆新年到來，目前家家戶戶採購年貨的好時機。（圖／愛買提供）

記者紀佳妘／台北報導

金鼠年即將到來，許多民眾陸續採買年貨，銀行紛紛各通路回饋方案，一次滿足民眾逛實體商店、虛擬通路的需求，其中台新銀行精選合作商家舉辦刷卡消費滿額贈活動，卡友最高可享3,650元回饋，若民眾使用指定的7大Pay綁定台新信用卡採買年貨，還能加碼獲得刷卡金回饋，而聯邦銀行則祭出刷卡最高享9.9%回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，農曆春節向來是國人最重視的節日，年前各式準備不能少，採買年貨、買新家電最適合到量販店一次購足，在1月25日前到大潤發以台新銀行大潤發聯名卡刷卡消費，單筆滿2萬5,000元除台新銀行贈送的1,150元現金抵用券外，再搭配大潤發店內舉辦的單筆滿2,000元享9折活動，共計可獲3,650元現金抵用券。

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對於假期常宅在家的民眾所必備的泡麵餅乾、生鮮蔬果就到鄰近超市採買，黃天麟指出，2月6日前到全聯福利中心消費，使用PX Pay綁定台新卡，每筆交易獨享抽仟元儲值金機會，每周五民眾先儲值後使用儲值金，消費滿額最高再享16.5%回饋，而返鄉過年、出門走春所需的伴手禮及零食飲料到超商選購最便利，1月15日至21日到全家便利商店使用My FamiPay綁台新卡，及7-ELEVEN刷台新信用卡單筆滿額最高享現折10%優惠。

現今有愈來愈多的民眾逐漸養成在實體通路消費使用數位支付的習慣，黃天麟也提及，台新銀行為讓信用卡友享有更好的數位支付體驗，1月31日前於7大Pay中任選3大Pay綁定台新信用卡，各單筆刷滿168元即可享刷卡金88元回饋。

聯邦銀行指出，這次與各家量販、超市聯合推出優惠好康，今年6月底前「超市聯邦日」優惠適用通路有頂好、美廉社、JASONS Market Place（不含百貨店）、聖德科斯、板農活力超市，於各通路指定活動日單筆消費滿666元或999元且完成登錄，最高回饋9.9%刷卡金。

年貨採購需求高，多數消費者會選擇至量販店消費，聯邦銀行表示，針對家樂福、大潤發、愛買共3大連鎖量販店舉辦歡慶年終慶，消費滿5,000元即可兌換商品券100元、分期消費滿1萬元即可兌換商品券200元；家樂福便利購消費滿1,000元即可兌換商品券50元，而虛擬平台購物的民眾，使用聯邦銀行信用卡於家樂福線上購物消費滿1,000元即可回饋刷卡金50元，不過民眾需登錄。