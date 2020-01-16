　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「數學不到7級分就去學焊接」　南韓超正名師課堂爆歧視工人…遭網狂轟認錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／綜合外電報導

南韓補教名師朱藝智（音譯）13日上課時，脫口說出「數學不到7級分就去學焊接」，被認為是貶抑工人、輕視體力勞動者，引起軒然大波。此事讓朱藝智原本因姣好外貌吸引的人氣大量下滑，朱藝智只好出面道歉。

據《韓聯社》報導，朱藝智在補教界中因為外型甜美而出名，專職教數學的課堂也總是擠滿人潮。不料，朱藝智13日在直播課堂中，稱數學成績沒有達到7級分的人（南韓數學滿分為9級分），就應該去學焊接，然後去澳洲工作。

朱藝智此話被視為不妥當的發言，是歧視工人，也看不起體力勞動者。韓國焊接協會也發聲明譴責，稱朱藝智「對焊接一無所知的人公開貶低」，要求朱藝智有誠意的正式道歉。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網友們則紛紛留言，「有的老師也說學習差就去非洲，或是去包裝橘子」、「朱藝智也不是SKY（南韓三大明星大學）出身，哪來名師的資格」。另外一名從事焊接工作的網友則說，從未因焊接工作而羞愧，若南韓沒有焊接技術，就會回到朝鮮時代；另一名在紐西蘭的韓裔YouTuber則說，紐西蘭部分技術工其實比白領階層領更多工資，體力勞動者也不會被歧視。

最後，朱藝智14日上傳道歉影片，稱自己失言，「對從事特定職業的人帶來的不便與傷害」，承諾未來教學用詞會更加謹慎。不過朱藝智原本的高人氣已經受到影響，也失去上南韓節目的機會。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
女偶像打死不認愛！恐怖狂粉裝「針孔」復仇…同居恩愛片外流！
台南維冠大樓5黑心建商判賠7.1億　偷工減料地震倒塌害死11
Chen約會照曝光！「0偽裝」密會女友瞞2年　網氣炸喊退團
經典賽變成20隊　中華隊不必打資格賽
酸民撿碎玻璃報復？波特王曝「退貨飆10倍」：懷疑有心人士來亂
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度「特快車撞貨運列車」8車廂脫軌至少20傷　受傷人數恐再攀升

人母染罕見病毒「雙眼失明一個月」　她痛訴：以為只是感冒

元旦沒開店！日小7遭撤銷合約「這間店不是7-11」　店長：訴訟到底

Grindr、Tinder遭控違反歐盟規定！　擅自與第三方共享用戶私隱

誰是貿易戰贏家？BBC：台灣訂單倍增　不受協議影響

日本首例武漢肺炎　成田機場新制「發燒、咳嗽」全面檢查…退燒藥也不行

快訊／俄羅斯新庫茲涅茨克傳槍擊　槍手掃射法警「一死一傷」血濺法院

「美發旅遊警示」嚴防武漢肺炎！　泰加強機場檢疫因應春節觀光客

中美第一階段貿易協定「7大內容」公開　川普立場踩超穩…第二階段已佈局！

流浪狗闖病房咬死「出生3小時嬰兒」　父親痛訴：醫院騙我是死胎

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

和尚寶寶「求奶舞」上下抖抖抖！　網融化：以為是電動絨毛娃娃

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

鐵胃直擊「印度街頭」4樣小吃　純手工檸檬汁！冰塊地板拿出

印度「特快車撞貨運列車」8車廂脫軌至少20傷　受傷人數恐再攀升

人母染罕見病毒「雙眼失明一個月」　她痛訴：以為只是感冒

元旦沒開店！日小7遭撤銷合約「這間店不是7-11」　店長：訴訟到底

Grindr、Tinder遭控違反歐盟規定！　擅自與第三方共享用戶私隱

誰是貿易戰贏家？BBC：台灣訂單倍增　不受協議影響

日本首例武漢肺炎　成田機場新制「發燒、咳嗽」全面檢查…退燒藥也不行

快訊／俄羅斯新庫茲涅茨克傳槍擊　槍手掃射法警「一死一傷」血濺法院

「美發旅遊警示」嚴防武漢肺炎！　泰加強機場檢疫因應春節觀光客

中美第一階段貿易協定「7大內容」公開　川普立場踩超穩…第二階段已佈局！

流浪狗闖病房咬死「出生3小時嬰兒」　父親痛訴：醫院騙我是死胎

罷免韓國瑜會成功？她曝「半年內有轉圜餘地」　做到關鍵2件事就能逆轉

7次交疊養女！南投鬼父見謎片「父女情節」：發生在我身上有多好　她驚喊不要

中職／婉拒12強　鄭凱文打6搶1沒問題：球隊允許就OK

印度「特快車撞貨運列車」8車廂脫軌至少20傷　受傷人數恐再攀升

人母染罕見病毒「雙眼失明一個月」　她痛訴：以為只是感冒

掃對旺翻了！大掃除把握「這3天」專家加碼：送神最佳3時辰

東森購物過年前夕慈善義捐　再加碼2000尾白鯧為弱勢家庭添好菜

每月蒸發45億！陸客自由行「歸零」　觀光業者：會很慘

台中20歲男租「海神」耍帥　撞左轉車…45萬飛了！瞬變「目屎若滴」

空姐上班「載到素顏子瑜」！　超親民反應秒被圈粉

國際熱門新聞

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

即／普丁不再尋求總統連任　俄總理宣布總辭

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

中美協議簽了！川普「加徵關稅續留」：將訪北京

即／川普、劉鶴簽署第一階段美中經貿協議

富豪愛開淫亂趴炫富成癮　女兒：我家很正常

梅根16天治裝費比凱特一年還多

台灣資源回收第一！芬蘭最大報大篇幅報導

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

妻子套「貞操套」報復　電鋸切開想離婚

哈利不願靠祖母　英女王收入引關注

更多熱門

相關新聞

中國男赴武漢發燒　服退燒藥入境日本

中國男赴武漢發燒　服退燒藥入境日本

日本厚生勞動省今（16日）首度確認神奈川縣一名30多歲中國籍男性感染新型肺炎，在10日住院後，已於15日康復出院，在家療養。最新消息指出，他當時返回日本時，有服用退燒藥，因此順利入境日本。政府表示，除了該名男子之外，日本境內並未出現其他類似症狀的個案，而首相官邸危機管理中心已於15日成立情報聯絡室。

高一女失蹤留紙條：幸福要自己去找

高一女失蹤留紙條：幸福要自己去找

How哥的指考成績咧？師大附中回應了

How哥的指考成績咧？師大附中回應了

2020大選南韓網友羨慕台灣「國民意識高」

2020大選南韓網友羨慕台灣「國民意識高」

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

關鍵字：

南韓補習數學老師朱藝智焊接成績歧視日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

韓國瑜上班時間曝！網挺：做出政績較重要

謝金河爆料「每天喝酒！不喝睡不著覺」韓國瑜否認

交通部：1/16准新北捷運「環狀線」營運

連千毅恍神「霸氣全失」答6字 　法官愣了！

謝和弦告Keanna偷走吸塵器　發文被挖秒打臉

吳敦義哽咽掰　名嘴還是罵翻天

60億帝寶公子哥砸百萬追她！翁滋蔓3條件符合完美豪門媳

移靈「轉錯圈憲兵」：看電風扇轉都覺得在羞辱我

子瑜荷蘭、比利時度假　私房美照曝光

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

明強冷空氣來襲　苗栗以北下探11℃

選美比賽「正妹跌倒摔出bra」

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

宣美表演遇暴雨！「脫衣陪觀眾一起濕」嗨炸

更多

最夯影音

更多
汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」
館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面