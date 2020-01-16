「數學不到7級分就去學焊接」　南韓超正名師課堂爆歧視工人…遭網狂轟認錯

記者林瑩真／綜合外電報導

南韓補教名師朱藝智（音譯）13日上課時，脫口說出「數學不到7級分就去學焊接」，被認為是貶抑工人、輕視體力勞動者，引起軒然大波。此事讓朱藝智原本因姣好外貌吸引的人氣大量下滑，朱藝智只好出面道歉。

據《韓聯社》報導，朱藝智在補教界中因為外型甜美而出名，專職教數學的課堂也總是擠滿人潮。不料，朱藝智13日在直播課堂中，稱數學成績沒有達到7級分的人（南韓數學滿分為9級分），就應該去學焊接，然後去澳洲工作。

朱藝智此話被視為不妥當的發言，是歧視工人，也看不起體力勞動者。韓國焊接協會也發聲明譴責，稱朱藝智「對焊接一無所知的人公開貶低」，要求朱藝智有誠意的正式道歉。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網友們則紛紛留言，「有的老師也說學習差就去非洲，或是去包裝橘子」、「朱藝智也不是SKY（南韓三大明星大學）出身，哪來名師的資格」。另外一名從事焊接工作的網友則說，從未因焊接工作而羞愧，若南韓沒有焊接技術，就會回到朝鮮時代；另一名在紐西蘭的韓裔YouTuber則說，紐西蘭部分技術工其實比白領階層領更多工資，體力勞動者也不會被歧視。

最後，朱藝智14日上傳道歉影片，稱自己失言，「對從事特定職業的人帶來的不便與傷害」，承諾未來教學用詞會更加謹慎。不過朱藝智原本的高人氣已經受到影響，也失去上南韓節目的機會。

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