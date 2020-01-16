郭台銘不缺席鴻海愛心嘉年華　持股緊握連續6個月不變

▲鴻海創辦人暨董事郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華下週三（22日）登場，創辦人郭台銘雖然卸下大位，今年仍然不會缺席，並預計依照傳統親筆揮毫對聯，而根據證交所資料顯示，郭台銘在連買鴻海股票8個月後，已連續6個月緊握持股不變。

鴻海尾牙今年同樣辦在南港展覽館，由張菲擔任主持，邀請張惠妹、 信、彭佳慧、聲林之王的Gail、李艾薇、劉學甫、陳忻玥、吳霏、艾文、林怡廷、屁孩，總計53名藝人輪番演唱，並可望發出上看3500萬元的總獎金。

請繼續往下閱讀...

根據證交所大股東持股異動公告，郭台銘鴻海持股數不變，總計目前郭台銘持有鴻海股票仍維持在133萬7938張，若以鴻海今（16）日盤中最高點90.2元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1206億元，個人持股比重9.65%，仍為鴻海第一大股東。

郭台銘從2018年11月開始，當月買進鴻海持股2萬7020張、12月買進3000張、2019年1月買進3000張、2月買進1500張、3月買進2000張、4月買進1790張、5月買進1600張、6月買進550張，合計8個月砸下約30億元買進4萬460張，不過至今已連續6個月緊握持股不變。

此外，愛心嘉年華當天南港展覽館1樓還有鴻海旗下夏普、三創、亞太、康聯、鴻參等品牌通路，給鴻海員工以及眷屬專屬的優惠產品及服務，而原屬於鴻海旗下的電商平台富連網，今年1/1正式由COCORO Life承接為台灣夏普的子公司，並將在愛心嘉年華中首次亮相。