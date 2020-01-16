影／5G頻譜今以1,380.81億元結標　有電信業者認為標金太高「希望重標！」

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G頻譜今（16）日決標，不過由於這次的總標金高達1,380.81億元，超過了2013年4G首次競標飆金的1,186.5億元；現在就傳出，有部分電信業者希望可以依循捷克的重標經驗，這次也可以重新競標。

▲台灣5G頻譜總標金高達1,380.81億元。（圖／記者邱倢芯攝）

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根據NCC網站顯示：

中華電信

3500MHz 暫時得標頻寬：90MHz、暫時得標價：456.75億元

28000MHz暫時得標頻寬：600MHz、暫時得標價：6.18億元

遠傳電信

3500MHz 暫時得標頻寬：80MHz、暫時得標價：406.00億元

28000MHz暫時得標頻寬：400MHz、暫時得標價：4.12億元

亞太電信

28000MHz暫時得標頻寬：400MHz、暫時得標價：4.12億元

台哥大

3500MHz 暫時得標頻寬：60MHz、暫時得標價：304.50億元

28000MHz暫時得標頻寬：200MHz、暫時得標價：2.06億元

台灣之星

3500MHz 暫時得標頻寬：40MHz、暫時得標價：197.08億元

▼5G決標5大電信得標統計表格。（圖／翻攝NCC網站）

不過在5G決標後，有電信業者就認為這次的標金太高，未來不利於5G基礎建設，因此希望政府可以參考過去國際的案例，重新競標。

據了解，捷克當初在競標4G頻譜時，因為標金金額超乎預期，當時捷克政府認為這將不利於基礎設施的建設，且消費者將會無法用合理的價格享受4G網路，因此停止4G頻譜拍賣，並重新開標。