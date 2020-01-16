呼籲「珍惜香港這個家」！　駱惠寧：堅持「一國兩制」才能停止紛爭

▲駱惠寧昨日表示，香港須堅持「一國兩制」。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港新任中聯辦主任駱惠寧6日就任至今已一星期，他昨（15日）晚參加一年一度的中聯辦新春酒會時，回憶過去一年來，香港所經歷的種種考驗，並且提出未來走向。他強調，「一國兩制」堅持得好，香港就能贏得發展機遇，否則將紛爭不止、亂象不斷。

駱惠寧在酒會中表示，自去年6月爆發「修例風波」，持久的社會動盪牽動著香港人民的心，「國家主席習近平去年底一個半月內3次會見林鄭月娥，並在巴西向國際社會表明中國政府的嚴正立場，寄託了對香港各界想把『香港事情辦好 』的共同期望。」

駱惠寧指出，「林鄭月娥帶領管治團隊及香港警隊恪盡職守、止暴制亂，表現出非常時期的非常勇氣，彰顯了香港社會的正義力量。」他提到，香港至今都還沒有完全走出困局，因此止暴制亂、恢復秩序仍然是香港目前最為緊迫的任務。

▲反修例抗爭嚴重破壞香港環境及人民安寧。（圖／記者黃彥傑攝）

對於過去香港衝突不斷，駱惠寧呼籲港人「珍惜香港這個家」，「這是所有真正關心香港，愛護香港的人的共同心聲，共同期盼和共同責任。」他強調，「『一國兩制』堅持得好，香港就能贏得發展機遇，獲得成長空間；『一國兩制』堅持得不好，香港就會紛爭不止、亂象不斷，最終危害的是絕大多數香港同胞的共同利益。」

去年以來，反修例示威已經造成香港經濟持續衰退，嚴重影響市民生活，駱惠寧指出，「香港是一個多元社會，存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但不能走極端，更不能搞暴力，甚至突破法治和文明的底線。」他認為，只要愛港力量團結齊心，18萬公務員堅守職責，社會各界共同努力，香港這個家一定能讓大家繼續引以為傲。

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