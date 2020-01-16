勞動部身障勞動調查出爐　平均月薪為2萬8,246元

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為了解身心障礙者之勞動狀況、就業情形及職業訓練與就業服務需求，勞動部在108年6月至7月辦理「身心障礙者勞動狀況調查」，以年滿15歲以上且領有身心障礙手冊或證明者為調查對象，身心障礙者勞動力參與率為20.7%、失業率為8.1%；而每月經常性薪資平均為2萬8,246元，每週正常工時平均為38小時。

根據勞動部調查顯示，15歲以上身心障礙者有112萬8,822人(不含植物人及現役軍人、監管人口與失蹤人口)，勞動力人數23萬3,942人，勞動力參與率(以下簡稱勞參率)為20.7%，其中就業者21萬4,924人、失業者1萬9,018人，失業率8.1%；非勞動力人數89萬4,880人。與103年6月調查結果比較，勞動力人數增加2萬1,771人或增10.3%，就業者增加2萬6,081人或增13.8%，勞參率增加1.0個百分點，失業率降低2.9個百分點。

請繼續往下閱讀...

另外，勞動部指出，身心障礙受僱者每月經常性薪資平均為2萬8,246元，較103年6月調查結果增加3,906元。其中受私人僱用為2萬6,876元，受政府僱用為3萬5,552元。

另外，身心障礙受僱者每週正常工作時數平均為38.0小時，加班工時0.5小時，其中受私人僱用為38.0小時，受政府僱用為38.1小時。

此外，勞動部說，身心障礙受僱者在工作場所，並沒有因身心障礙身分而受到不公平待遇者占91%；但有9%認為有遭受不公平待遇，較103年6月調查結果下降1.4個百分點，遭受不公平待遇的項目，以「工作配置」占6.0%較高，其次為「薪資」占3.0%，「陞遷」占1.5%居第三。